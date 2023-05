W co zaGRAMy w czerwcu 2023 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Fani cyklu Amnesia z pewnością odliczają już dni do premiery Amnesia: The Bunker, czyli nowej część serii przygodowych gier akcji w konwencji horroru, która miała zadebiutować 16 maja, potem tydzień później, a ostatecznie ukaże się za kilka dni. Tym razem ekipa Frictional Games, którą znamy również z produkcji SOMA, zabierze nas oczywiście do tytułowego bunkra z okresu I wojny światowej, z którego postaramy się uciec, kierując francuskim żołnierzem wyposażonym w rewolwer z jedną kulą w lufie. Henry Clement będzie miał do dyspozycji także hałaśliwą latarkę i kilka innych gadżetów (część z nich stworzy sam, kolekcjonując niezbędne surowce).