Volgarr the Viking II - recenzja. To (nie) jest retro platformówka dla masochistów

Głównym bohaterem opowieści przedstawionej (tak, w Volgarr the Viking II jest fabuła!) w tym tytule jest nie kto inny, jak potężny wojownik o imieniu Volgarr. Jak nietrudno się domyślić, historia nie ma tu większego znaczenia, bo… liczy się młócka. Myk polega jednak na tym, że obrywać będziemy głównie my. Choć wyposażeni w potężne rodzaje broni i artefakty stajemy się coraz silniejsi, napotkani przeciwnicy (a będzie ich całkiem sporo) po prostu wycierają sobie nami podłogę. And over and over again…

Kiedy ponad 10 lat temu (sic!) ogrywałem Volgarr the Viking, czyli dwuwymiarową platformówkę nawiązującą do klasycznych przedstawicieli wspomnianego gatunku, nie mogłem wiedzieć, że w 2025 roku sięgnę po jej kontynuację. Choć miała ona premierę grubo ponad pół roku temu (w sierpniu), wziąłem się za nią dopiero teraz. I sam nie wiem do końca, czy żałuję, czy nie - z jednej strony to naprawdę satysfakcjonująca gra adresowana do bardzo specyficznej grupy odbiorców, z drugiej - dyplomatycznie rzecz ujmując - Crazy Viking Studios wraz z firmą Digital Eclipse pewne rzeczy mogli wykonać po prostu lepiej.

Volgar może oczywiście stać i atakować wrogów. Może również chodzić (no shit, Sherlock), skakać, wykonywać efektowne fikołki w powietrzu (i jednocześnie atakować albo i nie, zależy), kucać (i również atakować), a nawet zabijać przeciwników, rzucając w nich włócznią. Warto przyswoić tę umiejętność od samego początku, bo w wielu miejscach po prostu brakuje platform, więc tworzymy je sami, wbijając taką włócznię w odpowiednie miejsce (choć gra nam go nie wskazuje). Chcąc przetrwać musimy blokować ciosy oponentów (na szczęście tarcza jest już na starcie), a także robić przewroty.

Wachlarz ruchów jest więc naprawdę spory, ale mimo to Volgar porusza się jakby miał dwa wozy węgla na plecach. To oczywiście zamierzony efekt, wszak - jak wspomniałem wcześniej - mamy tutaj do czynienia z retro platformówką (spójrzcie tylko na tę grafikę - od razu czuć klimat dawnych lat, słowa uznania także dla kompozytora soundtracku - muzyka jest świetna), co nie zawsze jest atutem recenzowanej produkcji. Volgarr the Viking II wymaga bowiem niesamowitej precyzji, zwłaszcza że w niektórych miejscach hitboxy dają o sobie niestety znać. Skaczemy po platformach i atakujemy wrogów, a gdy pomylimy się czasem o kilka pikseli, to cóż, będziemy mieli nie lada kłopoty. Dlatego też warto korzystać z jeszcze jednego rozwiązania. W dowolnym momencie możemy na chwilę oddalić ekran, by sprawdzić, czy skacząc w dane miejsce nie spadniemy w przepaść. Przydaje się to, nie powiem.

Volgarr the Viking II to piekielnie trudna gra. I piszę to z pełną świadomością. Giniemy od jednego ciosu, chyba że zbierzemy części zbroi, runy i amulety (każdy element umożliwia przyjęcie jednego dodatkowego ataku). Wrogów pokonujemy także jednym ciosem, ale nie zawsze, bo czasem możemy niemilcowi strącić jedynie górną część pancerza, wtedy zdoła jeszcze nas zaatakować (lub skoczyć na nas, co nie jest fajne, zresztą - sporo tu takich zaskakujących, w negatywnym sensie, momentów). Inni będą blokować się tarczą, więc warto zrobić rolkę i ciachnąć w plecy albo… poczekać aż odejdą i się odwrócą. Wówczas wystarczy rzucić w nich włócznią.

Na szczęście (i niestety zarazem) autorzy przewidzieli to, że nie wszyscy zainteresowani podołają wyzwaniu, dlatego też zaimplementowali easy mode. Hurra! Niestety. Co prawda możemy od razu wybrać go z poziomu menu ustawień, musimy mieć świadomość, że grając jako zombie (bo Volgarr przemienia się wówczas w prawie że Shreka, tylko charakterystycznych uszu mu brakuje) odblokujemy wyłącznie najgorsze z możliwych zakończeń (najlepsze uzyskamy przechodząc grę niemalże bez śmierci). Pytanie zasadnicze - czy w tym wariancie rozgrywki można zginąć? Owszem, nie może być przecież za łatwo. Ale zabije nas co najwyżej grawitacja. Wrogowie będą bezsilni.