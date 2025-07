Vivat Slovakia – recenzja. To nawet nie jest GTA w domu

Bazująca na prawdziwych wydarzeniach opowieść przedstawiona w Vivat Slovakia traktuje o losach Milana (tak, bohater ma na imię Milan, naprawdę), działającego pod przykrywką tajnego agenta, który na co dzień pracuje jako taksówkarz w postkomunistycznej Słowacji, niedługo po tym, jak doszło do rozbratu tego państwa z dzisiejszymi Czechami. Historia nie jest jakoś szczególnie pasjonująca, tym bardziej że poznajemy ją głównie albo oglądając kiepsko wyreżyserowane przerywniki filmowe z dziwnym filtrem VHS (choć doceniam sam pomysł), albo też zapoznając się ze szczegółowymi informacjami na temat wydarzeń poprzez czytanie wielkich ścian tekstu, które pojawiają się po zakończeniu wybranych misji.

Długo zwlekałem z napisaniem tej recenzji po przejściu Vivat Slovakia, bo tak naprawdę nie wiedziałem, co sądzić o tej grze. Wypisanie wszystkich minusów i zakończenie tekstu oceną 1/10 to w zasadzie żaden problem. Ale podchodząc do sprawy uczciwie, trzeba przyznać, że pomimo licznych niedoskonałości recenzowana gra autorstwa studia Team Vivat ma coś, co paradoksalnie sprawia, że wycieczka do Bratysławy z lat 90. ubiegłego stulecia nie była aż takim koszmarem, jak mogłoby się wydawać.

Vivat Slovakia to oczywiście gra akcji z perspektywy trzeciej osoby w otwartym świecie, ale w żadnym razie nie pretenduje ona do tego, by stanowić konkurencję dla kultowego Grand Theft Auto czy innych sandboksów. To projekt na znacznie mniejszą skalę, od niewielkiego studia, któremu nie można odmówić pasji – szkoda, że nie dysponowali odpowiednimi umiejętnościami czy budżetem, by móc lepiej zrealizować swoje pomysły. Na ukończenie całości poświęciłem niespełna 10 godzin, przechodząc wszystkie zadania główne oraz sprawdzając aktywności poboczne. Niektóre etapy musiałem powtarzać kilkukrotnie z powodu rozmaitych błędów, o których zresztą przeczytacie w dalszej części recenzji.

Misja: jedź, oglądaj, zapomnij

GTA IV to jedna z moich ulubionych części serii i po dziś dzień szanuję Rockstar Games za odwagę (taka kompletna zmiana klimatu względem poprzednich części to było przecież ogromne ryzyko!), dlatego też klimat obecny w Vivat Slovakia niewątpliwie przypadł mi do gustu. Szkoda jednak, że gra sama w sobie jest zwyczajnie… nudna. Sporo tu jeżdżenia od punktu A do punktu B tylko po to, by obejrzeć krótki filmik. Nie ma tu w zasadzie żadnej naprawdę ciekawej misji, a spora część kampanii opiera się w istocie na podróżowaniu po wirtualnym świecie. O ile w przypadku misji stricte taksówkarskich, inspirowanych zapewne początkowym fragmentem pierwszej Mafii, jest to jak najbardziej zrozumiałe, o tyle później – już niekoniecznie.

Strzelaniny? Lepiej nie

W trakcie rozgrywki Vivat Slovakia zaledwie dwukrotnie oferuje dłuższe (i z tego co pamiętam – jedyne) fragmenty pozwalające na wymianę ognia z przeciwnikami. Na szczęście, bo system strzelania jest po prostu koszmarny. Wrogowie strzelają przez ściany, zadają duże obrażenia, a bronie mają masakrycznie duży odrzut. Do tego stopnia, że przez większość czasu warto korzystać jedynie z podstawowego pistoletu. Dopiero w jednym z końcowych etapów, gdzie walczymy z klonami Milana (wybaczcie jakiś tam spoiler, i tak nie będziecie w to grać), musiałem sięgnąć po coś mocniejszego.

A tak to musimy kogoś śledzić, starając się nie zwrócić na siebie uwagi (o czym informuje nas charakterystyczny pasek znajdujący się w górnej części ekranu), a to bierzemy udział w pościgu (ten sam pasek, ale zapełniamy go, próbując dogonić pewnego jegomościa), albo jeszcze (również z wykorzystaniem owego paska) spróbujemy dostarczyć towar we wskazane miejsce. Do tego dochodzi zadanie wymagające podsłuchiwania pewnego delikwenta z dalszej odległości, poprzez wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu. Vivat Slovakia oferuje ponadto napad na bank, w trakcie którego nie zabraknie sekwencji skradankowych, obecnych także w jeszcze innym etapie. Gdzieś tam między tym wszystkim zagramy sobie w piłkarzyki, obstawimy wyścigi konne, obserwując zmagania tych zwierząt, a także udamy się do lunaparku, gdzie zasiądziemy za kierownicą… samochodzików zderzakowych.

Słowacja? Raczej… Bugosłowacja

A właśnie, model jazdy – ten zaproponowany w Vivat Slovakia jest w sumie całkiem przyjemny, ale pojazdy często ulegają zniszczeniu (i wybuchają) w naprawdę dziwnych miejscach (można mieć flashbacki z Grand Theft Auto III). Początkowo dysponujemy jedynie zielonym autkiem widocznym na dołączonych zrzutach ekranowych, lecz w pewnym momencie gra informuje nas o tym, że dysponujemy odpowiednimi funduszami na zakup lepszego pojazdu. Udajemy się zatem we wskazane miejsce, kupujemy auto, przejeżdżamy nim kilka misji, po czym… gra w sumie zapomina o naszym nowym nabytku i w miejscu, gdzie stoi przypisany do Milana samochód, znowu pojawia się ten pierwszy.