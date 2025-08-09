Vinci 2 - recenzja filmu, czyli dwa równe skoki? Tak nie do końca...

W dobie wskrzeszania niektórych marek tylko po to, aby odciąć kupony i żyć dalej “Vinci 2” momentami jest dobrą komedią idealną na lato. Problem w tym, że są również i te słabsze momenty…

Jeśli spojrzeć sobie na dorobek filmowy Juliusza Machulskiego w ostatnich latach, to nie jest on jakiś nadzwyczajnie wypełniony hitowymi produkcjami tak, jak było to w okresie od premiery filmu „Vabank” z 1981 roku do „Vinci” z 2004 roku. Co prawda jeszcze pewne próby powrotu do formy (niektórzy mówią, że „Kołysanka” była całkiem dobrym filmem jak na czarną komedię), ale koniec końców ta złota era niejako minęła.

Czy w erze chęci powrotu do starych, dobrze lubianych klimatów z dawnych lat w nowej formie powrót Cumy i Szerszenia w „Vinci 2” zaskakuje? Ani trochę, ponieważ jak dobrze wiemy – najbardziej lubimy te melodie, które znamy. A w tym przypadku nikt nawet nie ukrywa, że o tęsknotę za pewnymi postaciami oraz ich przywarami tutaj się rozchodzi.

I niejako stoję w rozkroku, ponieważ do poziomu pierwszego filmu jest daleko, ale z drugiej strony były momenty, w których uśmiech z twarzy nie schodził… gdyby nie fakt, iż w pewnych sytuacjach największa robotę wykonali konkretni aktorzy.

Niby chodzi o Vinci, ale…

Po dwudziestu latach od akcji, w której to Cuma (Robert Więckiewicz) i Szerszeń (Borys Szyc) próbowali wykraść z Muzeum Książąt Czartoryskich obraz „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci wszystko powoli i szczęśliwie trwa w najlepsze – każdy ze swoimi pieniędzmi udał się w swoją stronę. Cuma jednak spokoju nie ma, ponieważ Chudy (Mirosław Haniszewski) wpadł na genialny plan kolejnego skoku z drogocennymi przedmiotami w tle. Problem w tym… że nie wiadomo do końca co będzie celem skoku. Powrót z emerytury wydaje się nieunikniony, a i wsparcie starych towarzyszy z poprzedniej akcji byłby tu niezbędny.

Problem w tym, że dwadzieścia lat to wystarczająco dużo czasu, aby dużo się zmieniło. Nie tylko od strony tego, że wszyscy stają się coraz starsi, co w pewnym momencie “Vinci 2” dobitnie stara się momentami udowodnić.

Po seansie trochę sobie myślałem na temat tego co mi w „Vinci 2” może nie pasować i doszedłem do wniosku, iż… forma filmu nie jest wcale problemem, ponieważ jeśli spojrzy się na to przez pryzmat pierwszej części, to oba te filmy od strony formy są do siebie niezwykle podobne.

Co prawda można mówić o tym, że za mało jest tutaj prawdziwego „heist comedy”… ale również w „jedynce” tego etapu planowania było delikatnie więcej. Bardziej bym powiedział, że w pierwszym przypadku wszystko się kręciło wokół jednego, konkretnego przedmiotu. Tutaj długo nie wiemy, co tak naprawdę ma być zgarnięte przez złodziei, a krok po kroku podrzucane są nam różne, złudne poszlaki, przez co tego chaosu i dziwnych zbiegów okoliczności jest o wiele więcej. Do tego stopnia, że nie do końca jestem pewny, czy pewne wydarzenia w końcówce były rzeczywiście potrzebne.

To trochę tak, jakby przez całą długość dystansu nie pojawiło się zbyt dużo emocji oraz ewentualnych problemów, więc spróbowano przerzucić ten ciężar na ostatnią prostą (łącznie z ważnym z punktu widzenia wątkiem, który został potraktowany po macoszemu przez cały film). A szkoda, ponieważ tego „kreatywnego planowania” w pierwszym „Vinci” było więcej i w ostatecznym rozrachunku potrafiło nieco namieszać w głowie. Tym bardziej, że właściwie pierwsza część bez zbędnego rozwadniania przechodziła do meritum, a tutaj ten wstęp jest delikatnie mówiąc za długi.