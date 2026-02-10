Underground Garage - recenzja bez tytułu. Ku przestrodze

Szukając nowych gier do recenzji moją uwagę przykuły materiały wideo przedstawiające gameplay z Underground Garage, o którym wcześniej absolutnie nic nie słyszałem. Po krótkim researchu okazało się, że autorzy z polskiej ekipy BeardedBrothers.games przygotowują tytuł stanowiący połączenie rozwiązań znanych z serii Car Mechanic Simulator i… Need for Speeda. O ile pierwszy z aspektów rozgrywki nie zaintrygował mnie szczególnie mocno, o tyle drugi… Tutaj już sprawa wyglądała zupełnie inaczej.

Kiedy zobaczyłem krótki materiał z jazdy po mieście w Underground Garage byłem zachwycony. Nie mogłem uwierzyć, że gra niewielkiego studia może tak dobrze wyglądać. Moją uwagę przykuły zwłaszcza całkiem szczegółowe modele samochodów, a wideo czy screeny miały vibe nie tylko popularnych NFS-ów, ale także innych wysokobudżetowych ścigałek. Pomyślałem więc, że warto spróbować. Bardzo szybko okazało się, że nie była to dobra decyzja. Stąd też taka, a nie inna ocena w ramce, którą znajdziecie u dołu tekstu.

Mimo wszystko jednak “trochę” pograłem

Wróćmy jeszcze na chwilę do NFS-a, bo już od samego początku, w menu głównym, autorzy Underground Garage przypominają nam o jednej z najlepszych części kultowego cyklu od Electronic Arts, czyli Need for Speed Underground 2. Dzieje się tak za sprawą członu Underground w tytule produkcji, ale także kolorystyki i samochodów prezentowanych na ekranie. Trudno nie przypomnieć sobie w tym momencie o hicie sprzed wielu lat, który dziś może i trąci myszką z powodu niskiej jakości oprawy wizualnej, ale grywalność wciąż ma ogromną (o czym zresztą przekonałem się niedawno, odświeżając sobie NFSU2).

Gra rozpoczyna się krótkim filmikiem wprowadzającym. I słowo “krótki” jest tu jak najbardziej na miejscu. Miałem bowiem wrażenie, że urywa się on w połowie. Na szczęście, bo jakość modeli postaci, a zwłaszcza ich mimika pozostawia wiele do życzenia. Nie ma sensu długo zastanawiać się, o czym opowiada Underground Garage - wystarczy wiedzieć, że jako żółtodziób musimy pomóc koleżance w odbudowie jej warsztatu samochodowego. Bierzemy się więc za pierwsze zlecenie, stawiamy auto klienta na podnośniku, wymieniamy rozrusznik na nowy, po czym musimy przetestować samochód w wyścigu.

I teraz najlepsze! Najgorsze? Najważniejsze

Poza opcją wyścigu, który trzeba wygrać, by zaliczyć zadanie, możemy wybrać jeszcze trzy inne warianty: trening (osiągnięty czas nie ma wpływu na postęp), wyścig na czas i pojedynek. To jednak nie ma większego znaczenia, bo podczas zawodów zawsze dzieje się to samo. W pewnym momencie przejeżdżam przez jeden z punktów kontrolnych, po czym gra wyświetla podsumowanie. Postępy niejako zalicza jeśli dojeżdżam pierwszy. Otrzymuję kasę i punkty za wygraną, ale respawnuję się w miejscu, z którego dopiero mam dojechać na ów wyścig. I tak w kółko. Sprawdzałem to na różne sposoby przez kilka godzin, wygrywając, przegrywając, wyłączając i włączając grę, a także upewniając się, że to premierowa wersja.

Nie ma więc możliwości, by przejść dalej i sprawdzić, co jeszcze Underground Garage ma do zaoferowania. Z drugiej strony może i dobrze. Ewidentnie widać, że to produkcja, która nawet gdyby działała tak, jak trzeba, to lista minusów byłaby o wiele dłuższa niż ewentualnych plusów.

Model jazdy? Jest i w zasadzie to tyle, bo…

Underground Garage podczas majsterkowania w garażu nawet może i by się obroniło, ale jazda po mieście to dramat. Wystarczy delikatnie wychylić lewą gałkę w którymś z kierunków, by auto weszło w drift. Kamera nie trzyma się za pojazdem, ale często podąża za jego bokiem, przez co musimy manewrować nie tylko samochodem, ale także właśnie perspektywą. Poza tym w trakcie eksploracji czy wyścigu maszyną zaczyna niepotrzebnie bujać. Do tego wszystkiego dochodzą okropne dźwięki pojazdu, brak możliwości zmiany kamery (jest jedna) i brak modelu zniszczeń.