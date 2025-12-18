Turtle Beach VelocityOne Race KD3 - świetny Direct Drive dla początkujących

Zamiast zaczynać zabawę w grach symulacyjnych od pada lepiej wskoczyć na głęboką wodę z Turtle Beach VelocityOne Race KD3

Coraz częściej mówi się o tym, że chcąc rozpocząć zabawę ze ściganiem się na wirtualnych torach od razu warto myśleć o poważniejszym sprzęcie, czyli kierownicy. W czasach, gdy stare i wysłużone (oraz popularne) modele kierownic powoli odchodzą do lamusa do gry wchodzi Direct Drive pozwalający na realne odwzorowanie tego, co dzieje się na torze w domowej rzeczywistości.

Mimo wszystko jednak wejście w ten świat może być dla wielu nowicjuszy dużym szokiem. Własnie dlatego Turtle Beach VelocityOne Race KD3 może służyć za dobry wstęp do zabawy w poważniejsze ściganie się na symulatorach, ale również sprawdzi się jako świetna kierownica do takich gier jak Euro Truck Simulator 2 czy Snowrunner.

Technikalia – Velocity One Race KD3 to idealny all-rounder dla początkujących z Direct Drive

Zacznijmy od serca całego zestawu – Turtle Beach VelocityOne Race KD3 to pełnoprawny Direct Drive z autorskim napędem K:Drive, który moment szczytowy 3,2 Nm, czyli dokładnie tyle, aby czuć wyraźny Force Feedback na każdym krawężniku, tarkach i uślizgu, ale również bez konieczności mocnego kontrowania kierownicy na dłuższych dystansach. Brak pasków i przekładni oznacza szybki, bezpośredni sygnał z gry prosto na obręcz – każde szarpnięcie, utrata przyczepności czy ABS nie giną w drodze z gry do urządzenia.

Do tego wszystkiego dochodzi zakres obrotu aż do 2160°, co pozwala na dostosowanie kierownicy do swoich potrzeb od samochodów wyścigowych klasy GT3 lub F1, a kończąc na ciężarówkach, gdzie maksymalna liczba obrotów przydaje się w najtrudniejszych warunkach. Wszystko to możesz dopracować w ramach specjalnego Tunera od Turtle Beach, o którym przeczytasz nieco niżej.

Sama obręcz kierownicy VelocityOne KD3 jest odczepiana i korzysta z mechanizmu quick-release, więc w razie potrzeby można ją zdjąć i założyć inną z rodziny VelocityOne (jak np. obręcz F-RX w stylu Formuły 1). Wykończenie jest miękkie i antypoślizgowe, co przy długich wyścigach potrafi robić różnicę – ręce pewnie trzymają się kierownicy i nie ślizgają się tak, jak w przypadku wykończenia chociażby ze sztucznej skóry. Za zmianę biegów odpowiadają magnetyczne łopatki, które dają wyraźny, ostry klik i natychmiastową reakcję bez żadnych dodatkowych elementów tak, jak ma to miejsce w samochodach wyścigowych czy rajdowych. Łopatki są tak ustawione, żeby nie trzeba było kombinować z ułożeniem dłoni – bez większego problemu wygodnie możesz zmieniać biegi trzymając dłonie na kierownicy w trakcie rajdu czy wyścigu.

Na samej kierownicy znajdziemy kompletny układ przycisków znanych z padów Xboxa – odpowiednik ABXY, przyciski systemowe oraz dwie rolki z możliwością naciśnięcia, które można wykorzystać do sterowania po menusach czy opcjach dostosowania ustawień w pasujących dla nas zakresach. Ważną informacją również jest to, że kierownica VelocityOne Race obsługuje zarówno konsolę Xbox One/Series X oraz S, a także sprawdzi się świetnie do PC.

Jednym z ciekawszych elementów VelocityOne Race jest Race Management Display (RMD) – kolorowy wyświetlacz umieszczony bezpośrednio na kierownicy. Pozwala on na odpowiednie zarządzanie możliwościami kierownicy.

Z poziomu RMD można przełączać i edytować profile kierownicy, zmieniać charakterystykę Force Feedback, mapować przyciski, bawić się czułością czy ustawieniami osi – wszystko bez konieczności przełączania się do aplikacji na PC czy Smartfonie. Do dyspozycji zostało oddanych pięć miejsc na różne profile zabawy, więc w zależności od tego w jakim wirtualnym aucie będziesz kręcił kolejne kilometry z łatwością możesz przełączyć się między różnymi ustawieniami.

W zestawie znajdziemy również dwupedałowy moduł – gaz i hamulec – z metalowymi, aluminiowymi płytkami i, co ważne, czujnikami Hall-effect zamiast potencjometrów. To właśnie te czujniki odpowiadają za dokładny, stabilny odczyt pozycji bez typowego dla potencjometrów zużywania się i „brudzenia” sygnału po dłuższej eksploatacji urządzenia.

W przypadku zestawi VelocityOne hamulec nie jest tylko zwykłym sprężynowym plastikiem - można regulować jego skok i twardość za pomocą pierścienia regulacyjnego w zależności od tego jaki ma być opór sprężyny, a także jak głęboko ma on się wciskać za pomocą specjalnego ogranicznika. Dzięki niemu z łatwością dopasujesz go do gier typowo arcade’owych czy też mocno symulacyjnych. Pedał gazu również korzysta z czujnika Halla, który w płynny i czysty sposób pozwala na kontrolowanie sygnału nadawanego z akceleratorów do gry. W praktyce przekłada się to na lepszą kontrolę trakcji oraz odpowiednie dozowanie mocy pojazdu.

Montaż łatwy i przyjemny – od biurka po prawdziwy kokpit simracingowy

Turtle Beach VelocityOne Race KD3 jest pomyślany tak, żeby dało się go używać zarówno na zwykłym biurku, jak i w pełnoprawnym kokpicie simracingowym, a to może rozwiązać dla wielu osób problem połączenia kierownicy z systemem Direct Drive w domowym zaciszu.