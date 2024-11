Super promocja na Acer Nitro 5 – oszczędź 1 000 zł i zyskaj laptop gamingowy najwyższej klasy!

Uwaga! Tekst zawiera link przekierowujący do strony zewnętrznej z ofertą sprzedażową.

W sklepie RTV EURO AGD trwa wyjątkowa promocja na laptop gamingowy Acer Nitro 5 AN515-58-5876. Do 27 listopada 2024 roku, do godziny 22:45, urządzenie dostępne jest w cenie 4 499 zł, obniżonej z 5 499 zł. Dodatkowo, oferta obejmuje możliwość zakupu na 30 rat 0% z dwiema pierwszymi ratami gratis, co oznacza, że całkowity koszt wyniesie 4 199,06 zł.

Acer Nitro 5 AN515-58-5876 to laptop stworzony z myślą o graczach, oferujący wysoką wydajność i nowoczesne technologie. Wyposażony jest w procesor Intel® Core™ i5 12. generacji 12450H, który osiąga taktowanie do 4,4 GHz w trybie Turbo. Pamięć RAM o pojemności 16 GB DDR5 zapewnia płynne działanie nawet przy wymagających zadaniach. Szybki dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB gwarantuje szybki dostęp do danych i krótkie czasy ładowania gier.

Za grafikę odpowiada karta NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 z 8 GB pamięci, co pozwala na komfortową rozgrywkę w najnowsze tytuły. Ekran o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 144 Hz, co przekłada się na płynność obrazu. Matowa matryca IPS zapewnia szerokie kąty widzenia i realistyczne odwzorowanie kolorów.