MAD DOG Powered by Gigabyte - potężny zestaw idealny na prezent!

Zbliża się okres, w którym rozpoczynamy powolne poszukiwania prezentów dla gamingowych wyjadaczy. Tutaj z pomocą przychodzi Mad Dog!
Powoli zbliżamy się do najgorętszego okresu pod względem przeróżnych prezentów i niespodzianek, a jak dobrze wiemy – hardkorowy gracz potrzebuje sprzętu, który pozwala mu osiągać jak najlepsze wyniki w ulubionych grach! Dlatego też warto postawić nie tylko na świetny komputer, ale również odpowiednio dobrane peryferia.
Trzeba przyznać, że cały pecet robi niesamowite wrażenie wizualne, ale sprawdźmy, co dokładnie jest w środku tego oto gamingowego potwora:
Sercem zestawu jest procesor AMD Ryzen 7 9800X3D – 8 rdzeni i 16 wątków, taktowanie do 5.2 GHz w trybie Boost. Nowa architektura Zen 5 i technologia 3D V-Cache zapewniają świetne osiągi w grach oraz programach użytkowych opierających się na pracy procesora.
GIGABYTE GEFORCE RTX 5070 EAGLE OC ICE 12 GB pamięci GDDR7 – karta graficzna nowej generacji z ray tracingiem i DLSS 4. Świetnie radzi sobie z wysokimi ustawieniami graficznymi oraz gwarantuje płynną rozgrywkę nawet w najnowszych grach.
Pamięć RAM ADATA XPG Lancer Blade RGB White 32GB (2x16GB) 6000MHz – bardzo szybka kość w dwóch modułach 16 GB, z podświetleniem RGB oraz niskim opóźnieniem na poziomie 30 CL. Nada się nie tylko do grania, ale i do streamingu, pracy z wideo czy cięższych aplikacji.
Dysk twardy ADATA LEGEND 860 1 TB SSD NVMe PCIe 4.0 – szybki dysk, który eliminuje ekrany ładowania i pozwala błyskawicznie uruchamiać system oraz gry. Zapewnia wystarczającą ilość miejsca na nowe gry, które potrafią zaskoczyć rozmiarami po instalacji.
Chłodzenie wodne GIGABYTE Aorus WaterForce II 360 ICE – trzy wentylatory z ARGB, odpowiedni radiator i cisza przy zachowaniu niskich temperatur. Idealne rozwiązanie dla graczy, którzy cenią ciszę oraz spokój w trakcie rozgrywki.
Płyta główna Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi 7 – gotowa na przyszłość: PCIe 5.0, USB-C, najnowsze standardy i superszybkie Wi-Fi 7. Do tego jeszcze wbudowany LAN 2.5G dla tych, którzy cenią sobie tradycyjne połączenie z siecią za pomocą kabla.
Obudowa Gigabyte C500 Stealth Ice – biały tower z dużym szklanym panelem i stylowym ARGB. Świetnie wygląda, ale co ważniejsze – zapewnia porządny przepływ powietrza i komfort pracy dla podzespołów.
Zasilacz GIGABYTE UD850GM PG5W 850W – stabilne zasilanie nawet przy pełnym obciążeniu peceta.
Windows 11 Home na pokładzie – gotowy do działania zaraz po wyjęciu z pudełka. Instalujesz ulubione programy, pobierasz gry i grasz! Możesz również wybrać wersję z Windows 11 Pro, a także bez systemu operacyjnego – decyzja należy do Ciebie.
Ale jak dobrze wiemy, kompletny zestaw gamingowy wymaga również kilku dodatkowych elementów. O nich przeczytacie za chwilę.
Zaczynając od klawiaturyMAD DOG GK960K GATERON PRO, jej najważniejszym atutem są specjalne przełączniki Gateron Pro Red, które przy niewielkiej sile nacisku oraz szybkiej reakcji zapewniają płynność w trakcie rozgrywki, a także komfort podczas pisania. Połączą się z twoim komputerem zarówno przewodowo (USB-C), jak również bezprzewodowo poprzez Bluetooth, a dzięki opcji Hot Swap bez problemu wymienisz przełączniki, gdyby przez przypadek klawiatura została zalana.
Myszka MAD DOG GM715K z kolei to świetny wybór dla tych, którzy lubują się w gryzoniach z segmentu lightweight. Lekka i ergonomiczna budowa współgrająca z precyzyjnym sensorem oraz wysokim DPI (do 16 000) gwarantuje szybkie reakcje kursora na to, co dzieje się przed tobą na ekranie.
Całości dopełnia podkładka MAD DOG GMP701 w rozmiarze XXL (900 × 400 mm, grubość 3 mm), która pozwoli idealnie rozłożyć sprzęt na biurku, ale również dzięki wodoodporności oraz trwałości materiałów sprawi, że będzie twoim towarzyszem przez długie lata.
Na koniec coś dla fanów odpowiedniego dźwięku w grach – słuchawki MAD DOG GH800 7.1to wybór dla tych, którzy poszukują idealnej immersji w ulubionych grach. Do tego superlekka konstrukcja oraz wygoda użytkowania sprawią, że nawet długie sesje nie będą problemem. A jeśli lubisz grać z włączonym chatem głosowym, to odpinany mikrofon o wysokiej czułości sprawi, że twoje rozkazy na polu bitwy będą idealnie słyszalne przez współtowarzyszy zabawy.
Przekrojowo w grach moc robi różnicę!
GramTV przedstawia:
Tradycyjnie taki sprzęt warto sprawdzić w różnych grach – od najnowszych premier po te, które nadal potrafią postawić mocne warunki oraz zaprezentować świetne efekty w rozgrywce. Dlatego też staraliśmy się w każdym wypadku włączać najwyższe możliwe ustawienia, aby nie iść na żadne kompromisy.
Naszą zabawę zaczęliśmy od Titan Quest 2, który mimo pojawienia się we wczesnym dostępie potrafi wyglądać świetnie w trybie Epickim. Pod tym względem Mad Dog podołał wyzwaniu, uzyskując wynik na poziomie 72–82 FPS w trakcie rozgrywki bez względu na to, co dzieje się na ekranie. Z drugiej strony gra, która niedawno opuściła wczesny dostęp, czyli Le Mans Ultimate, potrzebuje potężnej mocy nie tyle po to, aby dobrze wyglądać na ekranie, ile po to, by obliczyć wszystkie możliwe sytuacje w ramach symulacji bez utraty wydajności. Udało się bowiem uzyskać nawet 233 FPS w trakcie wyścigu, startując z końca stawki i widząc chaos przed sobą – co nie zawsze jest takie oczywiste w przypadku stabilności rozgrywki.
Idąc w kierunku gier, które potrafią postawić dość mocne warunki podczas grania na najwyższych ustawieniach graficznych… nie mogliśmy sobie odpuścić włączenia Borderlands 4. W tym przypadku na ustawieniach Badass udało się uzyskać średnio około 65 FPS, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na grę, której optymalizacja nadal potrafi pozostawiać wiele do życzenia. Z drugiej strony S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl również na ustawieniach Epickich spokojnie utrzymywał liczbę klatek na poziomie 82–85 FPS. Bez względu na to, czy będziecie chodzić w ciągu dnia po Zonie, czy w nocy z przeróżnymi efektami na zewnątrz – spadki klatek na pewno was nie zaskoczą.
Z gier wyścigowych nie mogło również zabraknąć gry Forza Motorsport, która na najwyższych ustawieniach graficznych potrafi zachwycić detalami oraz świetnymi widokami. Tutaj nie było problemów z uzyskaniem 120 FPS z włączoną synchronizacją pionową przy wykorzystaniu specjalnego benchmarku. Idąc również w kierunku gier, które z łatwością możecie ograć dzięki Xbox Game Pass: Indiana Jones i Wielki Krąg uzyskał około 60 FPS w trybie Ekstremalnym, a Doom: The Dark Ages osiągnął 136 FPS w trybie Ultrakoszmar.
Na koniec gra, która w ostatnich dniach interesuje praktycznie każdego – Battlefield 6. Najnowsza gra od Battlefield Studios uzyskała bowiem w naszym szybkim teście 142 FPS na ustawieniach Epickich, więc jeśli planowaliście zmianę komputera przy okazji premiery tej świetnej gry, to spokojnie MAD DOG Powered by Gigabyte C500-ICE-A01WR32WH da sobie z nią radę!
Świetny zestaw na prezent i nie tylko – taki, który starczy na długie lata!
Podsumowując, zestaw MAD DOG Powered by Gigabyte C500-ICE-A01WR32WHwraz z dodatkowymi peryferiami od producenta to świetny sposób na szybki upgrade twojego stanowiska gamingowego, ale również świetny prezent z myślą o graczu, który nie lubi iść na kompromisy pod względem grafiki oraz wydajności w ulubionych grach.
Dodatkowo wraz z pokaźnym zestawem peryferiów od MAD DOG możesz być pewny, że nie tylko będziesz gotów do gry od razu po wyjęciu zestawu z pudełka, ale także otrzymasz najlepsze możliwe doznania z rozgrywki na najwyższym poziomie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!