Samochody RC xBlitz pod choinkę: Blaze, Vroom-X i Explorer!

Idealny prezent świąteczny dla fana wysokich prędkości i ekstremalnej jazdy w trudnych warunkach… w wersji miniaturowej!

Święta to czas, w którym szukamy idealnych prezentów dla naszych najbliższych. Warto wtedy postawić na coś, co w niebanalny sposób dostarczy frajdy zarówno dzieciom, jak i dorosłym – najlepiej takiego, co wyrwie całą rodzinę sprzed ekranu i wyciągnie ją na świeże powietrze.

Jeśli w waszym domu są fani prędkości, adrenaliny i rodzinnej rywalizacji, razem z xBlitz mamy coś specjalnie dla nich. W naszym świątecznym prezentowniku znajdziecie trzy modele aut sterowanych radiowo: xBlitz Blaze, xBlitz Vroom-X oraz xBlitz Explorer. Każdy z nich różni się osiągami – prędkością, zasięgiem oraz możliwościami – dzięki czemu łatwo dopasujecie samochód do wieku, temperamentu i oczekiwań obdarowanej osoby. Niezależnie od tego, czy szukacie pierwszego auta RC dla dziecka, czy czegoś bardziej „wyczynowego” dla starszego fana gadżetów, wśród propozycji xBlitz znajdzie się idealny kandydat na prezent pod choinkę.

Wszystkie modele opisaliśmy w naszym specjalnym prezentowniku świątecznym – zajrzyjcie do środka i sprawdźcie, który z nich wywoła największy uśmiech przy rozpakowywaniu podarków.

Samochód zdalnie sterowany xBlitz Blaze – dla fanów doznań ekstremalnych!

Jeśli chcesz zrobić duże wrażenie na małych i dużych fanach wysokich prędkości z odrobiną wyczynów ekstremalnych, to Xblitz Blaze będzie idealnym spełnieniem świątecznych marzeń! To terenowy samochód RC w skali 1:18, z napędem 4x4, dwoma mechanizmami różnicowymi, niezależnym zawieszeniem i elastycznymi oponami z terenowym bieżnikiem, dzięki którym świetnie radzi sobie na trawie, żwirze czy piachu bez utraty zwinności.

Największy atut Xblitz Blaze to prędkość maksymalna do około 45 km/h, a w zestawie wraz z samochodzikiem znajdziesz również dwa akumulatory, które pozwalają na nawet 60 minut ciągłej jazdy. Zasięg pilota to około 100 metrów, a sterowanie w technologii 2,4 GHz zapewnia stabilną, precyzyjną kontrolę także wtedy, gdy na dworze jeździ więcej modeli jednocześnie… na wypadek, gdybyście zrobili sobie rodzinne zawody!

Do tego dochodzą przednie światła LED, które tworzą świetny efekt wieczorem oraz agresywny, „raj­dowy” design, który od razu zdradza, że z tego pojazdu wyciśniesz więcej konkurencja. Xblitz Blaze został zaprojektowany z myślą o starszych dzieciach i dorosłych, dlatego świetnie sprawdzi się jako prezent dla fanów adrenaliny oraz wysokich prędkości.

Samochód zdalnie sterowany xBlitz Vroom-X – ten, który wyróżnia się niebanalnym stylem!

Jeżeli szukasz świetnego prezentu dla kogoś, kto uwielbia prędkość, błoto, śnieg oraz jazdę na limicie w iście rajdowym stylu, to Xblitz Vroom-X idealnie pasuje do tej roli.

To terenowy samochód RC w skali 1:16, z napędem 4x4 i podwójnym mechanizmem różnicowym, który został stworzony do ostrych zakrętów, skoków na nierównościach. Ale również dobrze się sprawdzi w trakcie jazdy na dywanie oraz poza nim.

Pod maską Vroom-X kryje się silnik pozwalający rozpędzić auto nawet do 45 km/h, dzięki czemu może spokojnie podjąć wyzwanie wyścigu na prostej z pierwszym lepszym skuterem czy rowerem elektrycznym. W zestawie są dwa akumulatory Li-Ion 1500 mAh (7,4 V), które dają łącznie do 60 minut jazdy – mniej czasu na ładowanie, więcej na ściganie się po ogródku, parkingu koło domu czy leśnej ścieżce.

Samochód ma niezależne zawieszenie sprężynowe na wszystkich kołach i elastyczne opony z terenowym bieżnikiem, dzięki czemu dobrze trzyma się na każdej nawierzchni bez względu na to, czy będzie ona mokra, ośnieżona czy przybrudzona błotem. Pilot operuje tak jak w przypadku poprzedniego modelu na paśmie 2,4 GHz z zasięgiem do około 100 metrów i również bezproblemowo będzie działał na wypadek, gdyby na torze pojawiło się więcej pojazdów sterowanych radjowo. Dodatkowo również idealną widoczność auta zapewnią specjalne światła LED.