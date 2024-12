Tracer GameZone Master RGB – myszka dla graczy z aspiracjami

W świecie sprzętu gamingowego, gdzie precyzja, komfort i personalizacja odgrywają kluczową rolę, trudno znaleźć produkt, który oferuje wszystkie te cechy w przystępnej cenie. Na szczęście Tracer GameZone Master RGB udowadnia, że jest to możliwe. Ta mysz, zaprojektowana z myślą o graczach na różnych poziomach zaawansowania, wyróżnia się nie tylko specyfikacją techniczną, ale także przemyślaną konstrukcją i funkcjonalnością. Sprawdziliśmy ją w akcji, by dowiedzieć się, czy rzeczywiście jest warta uwagi.

Design i ergonomia

Pierwsze wrażenie po wyjęciu z pudełka? Minimalistyczny, a jednocześnie gamingowy styl. Mysz jest ultralekka – waży zaledwie 67 gramów. W praktyce oznacza to, że długa sesja przy komputerze nie męczy dłoni, co docenią przede wszystkim gracze FPS, dla których szybkie i precyzyjne ruchy są kluczowe. Lekkość ta nie wpływa jednak na solidność konstrukcji – materiały użyte do produkcji są trwałe i odporne na intensywne użytkowanie.

Tracer zadbał również o możliwość personalizacji wyglądu i ergonomii. W zestawie znajdziemy wymienną nakładkę korpusu oraz przycisków, co pozwala dostosować mysz do własnych preferencji. To szczególnie przydatne dla osób, które mają specyficzne wymagania dotyczące uchwytu lub po prostu chcą eksperymentować z różnymi konfiguracjami.

Sensor

Sercem Tracer Master RGB jest sensor Pixart 3327 – popularny wybór wśród myszy gamingowych. Dzięki maksymalnej rozdzielczości wynoszącej aż 12 000 DPI, mysz oferuje imponującą precyzję i płynność ruchów. Podczas testów, zarówno w dynamicznych grach FPS, jak i choćby w strategiach wymagających mikrozarządzania, sensor działał bardzo przyzwoicie, jednak precyzyjnie dopiero po zainstalowaniu dedykowanych sterowników. Nie odnotowaliśmy większych problemów z opóźnieniem czy skokami kursora, co świadczy o dobrej jakości.

Warto również podkreślić, że dzięki temu dedykowanemu oprogramowaniu użytkownik może dostosować ustawienia DPI do swoich potrzeb, zmieniając je w locie w zależności od sytuacji w grze. To funkcja, która może zadecydować o zwycięstwie w intensywnych starciach online.

Personalizacja i funkcje dodatkowe

Tracer GameZone Master RGB to nie tylko narzędzie do precyzyjnej gry, ale także sprzęt stworzony z myślą o personalizacji. Wymienne switche to rozwiązanie, które spotykamy rzadko w tej półce cenowej. Dzięki temu użytkownik może dostosować reakcję przycisków do swoich preferencji, co zwiększa komfort i trwałość urządzenia. Wymiana switchy jest intuicyjna i nie wymaga specjalistycznej wiedzy, co sprawia, że nawet początkujący gracze poradzą sobie z tym zadaniem.

Na obudowie myszki znajdziemy aż osiem przycisków oraz rolkę. Każdy z nich można zaprogramować przy użyciu dedykowanego oprogramowania. Możliwość przypisania konkretnych funkcji do dodatkowych przycisków oczywiście znacząco poprawia komfort rozgrywki, zwłaszcza w grach typu MOBA czy MMO, gdzie liczba skrótów klawiszowych jest ogromna.

Podświetlenie RGB to kolejny element, który przyciąga uwagę. Tracer umożliwia pełną personalizację efektów świetlnych, co pozwala dopasować mysz do reszty sprzętu gamingowego lub stworzyć unikalną atmosferę w trakcie gry. Kolory są wyraziste, a przejścia między efektami płynne, co dodatkowo podkreśla niezłą jakość wykonania urządzenia.

Oprogramowanie

Do pełnego wykorzystania możliwości Tracer Master RGB konieczne jest zainstalowanie dedykowanego oprogramowania. Interfejs aplikacji jest intuicyjny i przejrzysty, dzięki czemu konfiguracja myszy nie sprawia żadnych trudności. Użytkownik może dostosować takie parametry jak rozdzielczość DPI, programowanie przycisków, czy ustawienia podświetlenia RGB.