TOP10: najlepsze planszówki na Halloween

Pogoda za oknem już całkiem spaździerniczała, ale dla zapalonych planszówkowiczów jest to jasny sygnał do tego, by jeszcze częściej zasiadać do stołu przy grach bez prądu. A jeszcze jak jest okazja spotkać się ze znajomymi, to już w ogóle nie pozostaje nic tylko zacierać ręce. Taką okazją z pewnością jest Halloween. Jeśli chcecie ten dzień spędzić tematycznie, mamy dla Was dziesiątkę upiornych propozycji, które idealnie wpiszą się w klimat zwyczaju obchodzonego ostatniego dnia października. W tym gronie znalazły się tytuły dla planszówkowych wyjadaczy, kilka propozycji dla początkujących, a nawet coś dla najmłodszych odbiorców.

Przypominamy, że 10 planszówkowych propozycji na Halloween przedstawialiśmy Wam już w ubiegłym roku, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy katalogi rodzimych wydawców zapełniły się świeżymi i równie dobrymi grami w klimatach grozy. Właśnie na nich skupimy się w niniejszym TOP10, ale jeśli chcecie prześledzić ubiegłoroczne propozycje, również tam znajdziecie warte polecenia tytuły.