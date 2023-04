TOP 10 - najlepsze gry planszowe na majówkę

Ten nieśmiertelny imprezowy hit to idealna propozycja na taką okazję jak majówkowy wyjazd. Tajniacy to gra, w której trzeba wykazać się kreatywnością, sprytem, umiejętnością odczytywania cudzych intencji i wyobraźnią. Gracze dzielą się na dwie drużyny, spośród których każda powinna wyłonić swojego kapitana. Odgrywają oni kluczową rolę w sukcesie swoich ekip. To oni formułują bowiem podpowiedzi w taki sposób, by ich zespół prawidłowo zidentyfikował tajnych agentów. Jak cały ten proces przebiega w praktyce?

Na początku partii na stół wykładane są karty z pojedynczymi słowami w układzie 5x5. Taki sam układ znajduje się na wybieranej losowo karcie podpowiedzi. Poszczególne pola są na niej zaznaczone kilkoma kolorami: niebieski i czerwony odnoszą się do agentów poszczególnych drużyn, białe są neutralne, zaś jedno czarne pole oznacza natychmiastową porażkę. Kapitanowie w swojej turze muszą powiedzieć na głos jedno słowo i cyfrę. Słowo musi łączyć w sobie wyrazy zapisane na kartach, a cyfra wskazuje, do ilu kart odnosi się podpowiedź. Która z drużyn pierwsza zidentyfikuje wszystkich agentów w swoim kolorze, wygrywa.