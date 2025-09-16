Arcs - recenzja. Piękny, skondensowany, kosmiczny chaos

Fabularne tło Arcs jest chyba tak stare, jak stara jest literatura science-fiction. Naprzeciw siebie stają rasy obcych, które chcą przetrwać w coraz ciaśniejszym kosmosie. W tym celu będą budowały floty, walczyły ze sobą o zasoby i próbowały zdominować całą galaktykę. Absolutny klasyk, prawda? Niemniej od razu dodam, że Arcs robi to wszystko ze smakiem i nieco humorystycznie. To w 100% poważna gra, jednak grafiki i karty są zrobione z pewnym „luzem” i dozą humoru. Całość nie wydaje się więc aż tak przytłaczająca, a raczej nieco zabawna.

Szata graficzna to moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Gra jest ślicznie zrobiona, a twórcy postawili na świeżą i niebanalną estetykę. Fani Roota od razu odnajdą się tutaj jak w domu, zamiast zwierzątek w lesie mamy tylko kosmitów i ich statki. Przy okazji, przywołanie tutaj Roota nie jest przypadkowe – to gra tego samego twórcy. Bardzo doceniam też, że gra zajmuje rozsądną ilość miejsca na stole. Czwórka graczy zagra bardzo komfortowo na dość przeciętnej wielkości meblu. Rozgrywka potrwa średnio około dwóch, maksymalnie do trzech godzin. Poziom trudności? Oceniłbym go na dość wysoki, ale nie jakiś absurdalny. Zasad nie ma zbyt wiele, ale mogą wydawać się na pierwszy rzut oka nieco nieintuicyjne. Arcs sięga bowiem po sporo mechanik, których nie widzieliśmy wcześniej w grach planszowych.

Walka, walka i jeszcze raz walka

Istotą rozgrywki w Arcs jest walka z innymi graczami. To nie jest gra, która pozwoli na pokojowe rozgrywanie tur. Będziemy walczyć o inicjatywę, będziemy walczyć o ograniczone zasoby, będziemy walczyć o kontrolę pól a czasem będziemy nawet walczyć, bo czemu nie. Praktycznie każda tura oznacza jakąś bitwę, potyczkę, zamieszanie czy drobne nieuprzejmości. Warto więc dobrać graczy w taki sposób, żeby byli tego od początku świadomi. Nie jest to miła i radosna gra, w której wszyscy wspólnie zbieramy punkty.

Najważniejszą mechaniką Arcs są karty akcji, to one deklarują co będziemy mogli zrobić podczas swojej tury. Każdy gracz losuje ich na początku po sześć na rękę. Do wyboru mamy cztery rodzaje występujące z numerami od jedynki do siódemki. Rozpoczynający turę gracz zagrywa jedną kartę, deklarując w ten sposób atut. Cała reszta ma do wyboru albo przebić wartość numeryczną (czyli na przykład zagrać piątkę agresji, podczas gdy pierwszy gracz zagrał trójkę agresji), albo zagrać inną kartę wykonując wtedy mniejszą i niepełną akcję. W wyniku tych licytacji można przejąć również inicjatywę i stać się w następnej kolejce rozpoczynającym graczem i samemu dyktować warunki. Rozsądne dysponowanie kartami zapewnia nam olbrzymią przewagę.

Co więcej, gracz z inicjatywą może zadeklarować wybraną ambicję. To jedyny sposób na punktowanie i wygranie gry. Ambicje przypominają nieco nagrody z Terraformacji Marsa, jeden gracz odblokowuje daną ambicję, ale każdy może spróbować wygrać ją na koniec rundy. Sprowadzają się do posiadania największej liczby danego zasobu, albo trofeów (zniszczonych wrogich pionków) czy też więźniów. Fakt, że to jedyny sposób na zdobycie punktów podkreśla, że inicjatywa to kluczowa mechanika, a Arcs to gra karciana, która udaje planszową.

Potem mamy absolutną klasykę, ale chciałbym nie zgłębiać się za mocno w konkretne mechaniki. Tekst byłby wtedy zbyt długi i nieczytelny a już zanudziłem was pewnie trochę inicjatywą. W każdym razie, za pomocą akcji możemy budować miasta, kosmoporty i wojska, potem przesuwać je po planszy. A potem oczywiście wywoływać wojny. Możemy opodatkowywać miasta (również te wrogie) i zbierać surowce. Kupować karty dające ciekawe efekty i naprawiać uszkodzone budowle. W skrócie – pełen wachlarz możliwości.

Bardzo ciekawą mechanik są też preludia – przed wykonaniem zasadniczej akcji możemy wydawać zasoby na kilka pomniejszych i pomocniczych akcji. Dzięki temu, nawet jeśli wylosowaliśmy wybitnie złe karty, wciąż mamy coś do zrobienia i nie będziemy całkowicie bezradni.

Chaos, chaos i jeszcze raz wspaniały chaos

Arcs to gra mocno, naprawdę mocno losowa. Tak naprawdę, kluczem do wygrania jest zarządzanie tą losowością. Nie da się przejść też rozgrywki „suchą stopą”. Możemy zaatakować przeciwnika, ale to prawie zawsze oznacza, że przyjmiemy atak od drugiego gracza z innej flanki, albo stracimy cenne zasoby. Całość jest bardzo chaotyczna i sytuacja na planszy potrafi obracać się kilka razy o 180 stopni w ciągu zaledwie kilku tur.