The Last of Us dogoniło przeznaczenie. Czy to już game changer dla adaptacji gier?

Bardzo wysokie oceny, często zahaczające o maksimum oraz milionowa publika. Serial The Last of Us to kolejny wielki hit dla HBO, którym będziemy żyć przez najbliższe kilka lat. Zaskoczenie? Moim zdaniem nie ma go. Produkcja Naughty Dog to świetny materiał pełen emocjonujących scen i fantastycznie wykreowanych postaci. Za produkcję odpowiadali też najlepsi fachowcy mający na koncie serial Czarnobyl. Znalazło się również miejsce dla Neila Druckmanna, jednego z ojców gry. To musiało się udać. Pytanie czy to zapoczątkuje nową erę dla filmowych i serialowych adaptacji gier, której efektem będzie wysyp świetnych produkcji na dobrze nam znanych licencjach. Prognozuję, że tak. Nie oznacza to jednak, że The Last of Us cokolwiek zmieniło.

Czy jest to pierwsza udana adaptacja gry wideo? Wielu pewnie powie, że nie. W końcu stosunkowo niedawno mieliśmy świetną animację Arcane w świecie League of Legends i anime Cyberpunk: Edgerunners, które mocno przyczyniło się do poprawy sentymentu wokół gry i CD Projektu RED. Nie zapominajmy też o Cuphead i dwóch filmach Sonic: The Hedgehog, które okazały się kasowymi hitami. W sumie można też wymienić Mortal Kombat z 1995, który był sporym finansowym sukcesem i wielu do dzisiaj ma do niego sentyment. Na pewno też film zbudował świadomość marki w popkulturze. Spójrzmy zresztą na najbardziej dochodowe (całkowite przychody z kin) filmy na licencji. Liczby robią wrażenie.

Warcraft: Początek - 438 mln $ Sonic: The Hedgehog 2 - 402 mln $ Uncharted - 400 mln $ The Angry Birds Movie - 352 mln $ Prince of Persia: Piaski Czasu - 336 mln $

Nie są to małe liczby. Bądźmy jednak poważni - nic nie może się równać z The Last of Us. Po raz pierwszy wszystko zagrało - fani gry są zadowoleni, krytycy zachwyceni, osoby nieznające materiału źródłowego świetnie się bawią, aktorzy to znane i cenione nazwiska, a perspektywa zdobycia licznych branżowych nagród jest bardzo dobra. Patrząc w ten sposób z The Last of Us może się równać tylko Arcane i Cyberpunk: Edgerunners. Serial aktorski to jednak wyższa półka niż animacje. Mamy więc przebój, który może z nami zostać na długie lata. O szczegółach drugiego sezonu jeszcze się nie mówi, ale na pewno powstanie. Mam nadzieję, że tym razem twórcy zostawią w spokoju grę. Naughty Dog stworzyło kilkuletnią dziurę między obiema produkcjami, którą może zagospodarować HBO. Moim zdaniem to najbardziej logiczne rozwiązanie, dzięki którego serialowe The Last of Us będzie można rozciągnąć na 5-6 sezonów. Z punktu widzenia interesów wytwórni to bardzo ważne.