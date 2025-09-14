Teutotihuacan: Miasto Bogów - recenzja. Jak to jest być Aztekiem?

Teutotihuacan: Miasto Bogów to worker placement w klimacie azteckim. Składamy ofiary, zbieramy kakao i przede wszystkim, świetnie się przy tym bawimy.

Na wstępie zaznaczę jedną rzecz. Kiedy przedstawiłem tę planszówkę znajomym od razu padło pytanie „Trudniejszej nazwy sobie twórcy nie mogli wymyślić?”. Odpowiadam, Teutotihuacan to prawdziwe miasto, a raczej ruina, którą pozostawili po sobie Aztekowie. Proszę więc winić Azteków a nie twórców gry. My natomiast wcielimy się właśnie w Azteków, którzy będą owe Miasto Bogów budować.

Teutotihu – co? Czyli o co tutaj chodzi

Jak budować miasto Azteków? Przede wszystkim będzie to rozsądna gospodarka niezbędnymi zasobami – robotnikami na ofiary dla bogów, kakao, złotem, drewnem i kamieniami. Poruszamy się sprawnie po planszy, wykonujemy przeróżne akcje i pozyskujemy za to zasoby, bądź też budujemy domy, dekoracje czy grobowce. Wszystko sprowadza się tutaj do prostej zasady – akcje zamieniamy na punkty.

Sama gra wykonana jest moim zdaniem rewelacyjnie. Plansza i elementy są ładne, a na samym środku budujemy piramidę, niczym w mahjongu. Miejcie jednak na uwadze, że całość zajmuje sporo miejsca. Potrzebny jest raczej potężny stół, żeby komfortowo się przy nim zmieścić. Przy okazji, to gra z gatunku trudniejszych. Nie jest to może najbardziej skomplikowany tytuł w jaki grałem, ale na pewno nie jest to pozycja dla całkowitych amatorów.

No dobra, to o co tutaj chodzi?

Cała mechanika Teutotihuacan: Miasto Bogów to poruszanie się w koło swoimi trzema pionkami po ośmiopolowej planszy, wykonując wybrane akcje. W grze znajdziemy siedem głównych pól akcji. Trzy z nich służą do zbierania podstawowych surowców: las daje drewno, kamieniołom – kamień, a złoża złota – oczywiście złoto. Kolejne pole to pracownia alchemiczna, gdzie za odpowiednią ilość złota możemy rozwijać technologie i zdobywać stałe premie na dalszą część rozgrywki. W posiadłości arystokratów stawiamy domki, ale im więcej domków postawią sumarycznie gracze tym mniejszy zysk z tego pola.

Dalej mamy plac budowy, gdzie za drewno lub kamień możemy dołożyć cegiełkę do wznoszonej Piramidy Słońca. Ostatnie z pól to warsztat zdobniczy, w którym upiększamy stopnie piramidy. Tutaj kluczem jest sprytne dopasowanie symboli widniejących na kaflach – im lepiej je zestawimy, tym więcej punktów uda się zdobyć.

W skrócie – mamy trzy pola z których zbieramy zasoby i cztery pola gdzie zasoby możemy wydać w czymś w rodzaju minigier. Non stop musimy liczyć co najbardziej nam się opłaca.

I tutaj pojawia się moim zdaniem najfajniejszy plot-twist. Nasze pionki to kości, które po wykonaniu każdej akcji awansują o jedno oczko. Ale w momencie awansu na szóstą pozycję, robotnika składamy w ofierze. Dostajemy bonus, a zegar końca gry (a raczej klimatycznie mówiąc, zaćmienia) porusza się do przodu. Dzięki temu mamy sposób na kontrolę tempa rozgrywki. Oczywiście, im więcej oczek tym lepsze akcje może wykonać robotnik. Ale w praktyce zrobi to raptem kilka razy zanim złożymy go w ofierze i wstawimy nowego, niedoświadczonego z jednym oczkiem.

Do tego dochodzi kwestia kakao, czyli głównej waluty w grze. Musimy sprawnie je pozyskiwać, aby opłacać niektóre akcje i doświadczonych robotników w trakcie zaćmienia. Twórcy rozwiązali to w bardzo ciekawy sposób. Jeśli na danym polu znajdują się kostki innych graczy, to aby wykonać z niego akcję, musimy zapłacić kakao za każdy kolor kostki na tym polu. Ale, alternatywnie możemy pominąć akcję, aby otrzymać kakao za każdy kolor. Potencjalnie zatłoczone pola mogą stanowić więc problem, barierę nie do przejścia albo zapewnić nam niezły zarobek.