Teufel Airy Open - testujemy słuchawki dla aktywnych

Teufel Airy Open to słuchawki o konstrukcji otwartej. Oznacza to, że osadzamy je blisko ucha, ale nie wkładamy bezpośrednio do kanału. Są też przy tym lekkie i nie oplatają w całości uszu jak modele nauszne. Dzięki temu (w teorii) możemy dobrze słyszeć dźwięki, ale nie izolować się zbyt mocno od otoczenia. Ale uwaga – nie są to słuchawki kostne, pomimo tego, że wyglądają dość podobnie. Mechanizm przenoszenia dźwięku to wciąż głośnik – bębenek ucha.

Etui jest solidne, dosyć spore i fajnie wykonane. Od razu zwróciłem uwagę na mocny i bardzo solidny zawias. Pękająca obudowa to znany pogromca wszystkich słuchawek TSW niższe jakości. Tutaj mamy produkt pełnowartościowy. Zresztą, Teufel Airy Open TWS to raczej produkt z wyższej półki, więc należałoby się tego spodziewać.

Same słuchawki wykonane są wzorowo. Materiał jest miły w dotyku a regulacja stabilna, ale przy tym odpowiednio płynna. Do dyspozycji mamy 7-stopniową regulację, która spełni wymogi każdej anatomii ucha. Pałąk to przyjemna guma, która nie powinna ocierać nas nawet przy bardzo długiej aktywności. A jako ktoś kto lubi pojeździć 8+ godzin na rowerze jestem na to bardzo wyczulony. Zakładanie jest na początku trochę nieintuicyjne, ale kiedy nam się to uda, to słuchawki leżą bardzo stabilnie na uszach. Pozostaje się tylko przyzwyczaić do niecodziennego układu, szczególnie jeśli nie mieliście zbyt wiele do czynienia z słuchawkami otwartymi.

Parowanie mogłoby być nieco lepsze, zajęło mi to dobre 10 minut. Głównie dlatego, że instrukcja nie zawierała nawet słowa w żadnym znanym i nieznanym mi języku, tylko same piktogramy. Zrzucam to jednak na mój telefon, który miewa problemy z komunikacją Bluetooth. Potem łączenie jest już błyskawiczne i proste.

No i jak to gra?

Przejdźmy do dania głównego, czyli dźwięku. Na początek postanowiłem przetestować słuchawki na wymagającym, 30-minutowym utworze The Stargate zespołu Blood Incantation. Od razu dało się zauważyć, że selektywność pozostawia sporo do życzenia – basy ginęły w średnich tonach, a perkusja była wyjątkowo ostra, pozbawiona głębi i niskich rejestrów. Partie elektroniczne bez mocniejszego przesteru wypadały jednak poprawnie, co sugeruje, że słuchawki radzą sobie lepiej w spokojniejszych fragmentach muzycznych. Ogólna charakterystyka brzmienia była jednak dość płaska.

W nieco lżejszych klimatach słuchawki radziły sobie lepiej. Ballada Call Me Star zespołu All Them Witches zabrzmiała naturalnie – gitary w średnich i wyższych pasmach były dobrze odwzorowane, a wokal brzmiał czysto i przyjemnie. To wyraźnie pokazuje, że ten model premiuje właśnie średnie i wysokie tony, pozostawiając basy na dalszym planie.

Na sam koniec włączyłem elektroniczne King Ghost Stevena Wilsona. Przyznam, że tutaj byłem nawet pozytywnie zaskoczonym spodziewałem się gorszego brzmienia, a całość była bardzo słuchalna i nie miałem wrażenia, że któreś partie giną w tle. Niemniej, basy wciąż były potraktowane co najmniej niegrzecznie i dano im miejsca w tylnych rzędach.

Audiobooki? Cudo. Podobnie rozmowy telefoniczne. Teufel Airy Open TWS doskonale radzą sobie z mową, dźwięk jest czysty i bardzo, ale to bardzo wiernie odwzorowywany. Pasmo ludzkiej mowy to zdecydowanie pasmo w których radzą sobie najlepiej.

Charakterystyka jest dosyć typowa dla mniejszych głośników. Miłośnicy brzmienia wręcz audiofilskiego będą rozczarowani. Ale nigdy nie sięgnęliby po takie słuchawki. Dla reszty brzmienie powinno być w pełni akceptowalne a wygoda korzystania z takich słuchawek kompensuje trochę niedogodności. Niemniej chyba nie mogę ich polecić, jeśli słuchacie głównie trochę brudniejszych i cięższych brzmień. Rap, pop, hip-hop, klasyczny rock – jak najbardziej. Trap, metal, trance, stoner – raczej nie.

Niemniej, Teufel Airy Open TWS radzą sobie perfekcyjnie w segmencie do którego zostały stworzone, muzyka jest jak najbardziej “słuchalna”, rozmowy perfekcyjnie czyste, a konstrukcja jest przecież lekka i otwarta. Wybierając słuchawki otwarte zawsze poświęcimy odrobinę jakości dźwięku w zamian za olbrzymią wygodę - inaczej się nie da.

A poza samym dźwiękiem?