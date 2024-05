Testujemy Lenovo Legion Slim 7 - gamingowa elegancja?

Bo powiedzmy sobie szczerze – gracz na wyjeździe zdarza się często i o ile w ostatnim czasie handheldy takie jak Steamdeck, ASUS ROG czy MSI Claw to dobra alternatywa, tak czasami chcemy zrobić coś więcej. W takim wypadku porządny, gamingowy laptop, który jest w stanie wytrzymać naprawdę sporo jest na wagę złota.

Dlatego też dzięki uprzejmości marki 1.pl otrzymaliśmy do przetestowania laptopa Lenovo Legion Slim 7, który powiedzmy sobie wprost – prezentuje się z zewnątrz naprawdę solidnie i elegancko. A jak jest wewnątrz i jak wypadł w naszym teście? O tym przeczytacie poniżej!

Gamingowa elegancja

Nie bez powodu zaczęliśmy od tego co na zewnątrz, ponieważ Lenovo Legion Slim 7 mocno odchodzi od stereotypowego wyglądu sprzętu gamingowego na korzyść elegancji oraz połączenia zimnych, aluminiowych elementów z nielicznymi dodatkami z tworzywa sztucznego w kolorze Misty Grey. Jedynymi elementami wyrażającymi pewne kolorystyczne akcenty był przycisk przeznaczony do rozruchu (świecił się na czerwono) oraz klawiatura, którą możemy ustawić w dowolnym kolorze w odróżnieniu od tańszych braci z serii Legion.

W kwestii specyfikacji jest o czym rozmawiać. Mamy tutaj bowiem na pokładzie ośmiordzeniowy procesor Intel Core i9 13900H 2,6 – 5,6 GHz w połączeniu z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 z 8GB pamięci na pokładzie. Laptop wyposażony jest w 16 calowy ekran z podświetleniem LED wspierający 240 Hz odświeżenia wraz z technologią Dolby Vision oraz HDR 400. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy 32 GB RAM a także dysk SSD o pojemności 1TB w standardzie M.2.

Dodatkowo wiele różnych portów USB 3.2 pierwszej i drugiej generacji, port Ethernet, HDMI, wejście combo do podłączenia słuchawek oraz alternatywny Display-Port USB-C. Lenovo również chwali się tym, że 80 Wh baterii potrafi wytrzymać około 8,3 godziny na zasilaniu baterii.

I tak właściwie to na papierze można powiedzieć, że wszystko wygląda naprawdę dobrze. Jedyne, co rzeczywiście można byłoby spróbować zmienić to procesor, ponieważ Intel Core i9 można byłoby uznać za zbyt mocną ekstrawagancję i zdecydowanie można byłoby zostać na poziomie i7, co przełożyłoby się również na nieco niższą cenę samego sprzętu. Z drugiej strony jednak jak szaleć, to szaleć – przy cenie powyżej 10 000 zł trudno o jakiekolwiek kompromisy, a i9 w trybie Turboboost jest w stanie dać bardzo dobre osiągi w grach komputerowych.

Ekran, mimo iż nie jest to standardowe dla wielu sprzętów 16:9 wyświetla obrazy w bardzo dobrej jakości z bardzo żywą paletą barw oraz HDR. To co w moim przypadku mogłoby być bardziej uznane za „gust” to fakt, że zamiast matrycy glare lepiej byłoby zobaczyć matową, która lepiej sprawdzałaby się w bardziej oświetlonych pomieszczeniach czy na zewnątrz. Pod względem dźwięku również nie można narzekać – wykorzystanie technologii Dolby Atmos, która powoli jest standardem w przypadku kart dźwiękowych w laptopach daje niesamowite efekty zarówno w grach, jak i przy oglądaniu filmów i seriali. Z kolei możliwość dostosowania kolorystycznego klawiatury doda nieco charakteru i pozwoli się wyróżnić z tłumu.

Jest jednak jeden minus, który bardzo łatwo zauważyć w trakcie ogrywania gier na Lenovo Legion Slim 7, chociaż z pewnej perspektywy można byłoby uznać to jako plus. Chłodzenie tego laptopa, mimo że niezwykle efektywne i dobrze zaciągające powietrze spod sprzętu wypychając je bokami oraz tyłem działa niewiarygodnie głośno. O ile granie w gry ze słuchawkami jest dość przyjemne, a Lenovo Legion Slim 7 nagrzewa się w miejscu, do którego dłonie raczej nie docierają (okolice głośników i przycisku zasilania), tak raczej można pomarzyć o cichym graniu gdy my mamy ochotę na wieczorny grind w Diablo IV a druga połówka chciałaby spokojnie pospać.