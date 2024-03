Promocja na laptopy firmy Dell w sklepie 1.pl

Dell Inspiron 14 5430 to laptop zawsze gotowy do współpracy. Nastawiony na dynamiczną pracę w codziennym rytmie zaskoczy Cię wielozadaniowością. Świetnie sprawdza się jako laptop dla nauczyciela, jako pomoc naukowa, doskonale poradzi sobie w biurze oraz oczywiście jako komputer osobisty do codziennego inspirowania się, przechowywania prywatnych danych, oraz jako towarzysz rozrywki. Jego niewielkie, kompaktowe wymiary pozwalają zabrać laptop ze sobą dokądkolwiek zmierzasz