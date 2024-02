Lenovo IdeaPad Gaming 3 taniej o 1000 zł w sklepie 1.pl. Lepiej się pospieszcie

Jeśli szukacie nowego laptopa gamingowego, to mamy dla Was świetne wieści. W internetowym sklepie 1.pl pojawiła się atrakcyjna oferta na model Lenovo IdeaPad Gaming 3. Wspomniany sprzęt przeceniono bowiem aż o 1000 zł, dzięki czemu jego cena wynosi obecnie 4599 zł. Warto się jednak pospieszyć, ponieważ oferta ważna jest tylko do końca lutego 2024 roku.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 w świetnej cenie w sklepie 1.pl

Wspomniany model Lenovo IdeaPad Gaming 3 wyposażono w procesor Intel Core i7-12650H oraz 16 GB pamięci RAM. Sprzęt może również pochwalić się karta graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060, a także dyskiem SSD o pojemności 512 GB. Nie może też zapominać o ekranie o przekątnej 15,6" z matrycą IPS i częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz.