Poznaj laptopy Lenovo Legion siódmej generacji!

Dziś grać można na wiele różnych sposobów zwłaszcza, gdy platformy mobilne coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w sferze gamingowej. Twórcy laptopów muszą więc myśleć nie tylko o segmencie biurowym czy biznesowym, ale również kierować swoją ofertę do tych użytkowników, którzy chcieliby prowadzić swoje wirtualne boje zarówno w zaciszu własnego pokoju czy salonu oraz na wyjeździe w pociągu czy hotelu na drugim końcu świata. Właśnie dlatego marka Lenovo Legion postawiła na różne rozwiązania dla tych, którzy od swojego laptopa oczekują nie tylko stylowego wyglądu, ale również wygody oraz mocy pozwalającej na obsługę zarówno skomplikowanych programów i gier. Bez względu na to czy będziesz w podróży, w delegacji czy w salonie przy kominku.

Siódma generacja laptopów Lenovo Legion to nie tylko uznane rozwiązania przez graczy na przestrzeni ostatnich lat, ale również możliwość wyboru w zależności od tego, czego tak naprawdę potrzebujesz.

Laptopy Lenovo Legion 5 Gen 7 to nie tylko minimalizm, ale również wygoda:

Nie masz zbyt wiele miejsca na swój gamingowy sprzęt? A może szukasz laptopa, którego łatwo będzie zabrać do plecaka czy większej torby? W takim wypadku warto postawić na Lenovo Legion 5 Gen 7!

Największym jego atutem bowiem jest minimalizm przy równoczesnym zachowaniu pazura, którym charakteryzuje się seria Lenovo Legion. Posiada on również wyświetlacz FHD osiągający częstotliwość odświeżania do 165Hz, jasność do 300 nitów oraz paletę kolorów 100% sRGB. Dzięki temu obraz będzie niesamowicie wyrazisty tak, jakbyś postawił na stacjonarne rozwiązania sprzętowe. Z drugiej strony system głośników Harman Kardon® w połączeniu z technologią Dolby Atmos® zapewni niezwykłe dźwiękowe doznania względu na to, czy korzystasz ze słuchawek czy też nie.

Dodatkowo Lenovo Legion 5 generacji 7 posiada dobrze znaną i lubianą przez graczy klawiaturę Legion TrueStrike z klawiszami o skoku 1,5 mm, powiększonymi klawiszami strzałek, pełnym podświetleniem oraz dodatkowymi funkcjami pozwalającymi na kontrolę systemu. Bez względu na to czy postawisz na wymagające gry czy zaawansowane renderowanie materiałów o temperaturę podzespołów zadba system termiczny Coldfront, który schłodzi CPU i GPU do optymalnej wartości pracy, gdzie tylko potrzebujesz. Tym bardziej, że w przypadku Lenovo Legion 5 Gen 7 mówimy o TGP 95-140W w zależności od karty graficznej NVIDIA® GeForce RTX™ z serii 30xx – z takim poborem mocy nie ma mowy o kompromisach względem ustawień graficznych.

I to, co najważniejsze to to, że masz wybór. Bez względu na to jaki procesor preferujesz oraz jakiej mocy potrzebujesz masz spore możliwości w ramach różnych konfiguracji oraz zestawów. Wszystko po to, aby jak najlepiej wyrażał ciebie nie tylko na zewnątrz poprzez niebanalny wygląd, ale również wewnątrz podczas wielogodzinnych potyczek w wirtualnych światach! A jeśli chcesz wyciągnąć jeszcze więcej mocy, to możesz postawić również na Lenovo Legion 5 Pro – obudowa wykonana w całości z aluminium, szybkie ładowanie Super Rapid Charge oraz nowy standard pamięci RAM DDR5 to dodatkowe atuty, które możesz wykorzystać na swoją korzyść w ulubionych grach i nie tylko.

Laptopy Lenovo Legion 7 Gen 7 dla tych, którzy chcą przejść o krok dalej ze swoimi gamingowymi przyzwyczajeniami:

Jak mawiał kiedyś Wujek Ben „wielka moc, to wielka odpowiedzialność”. Nie bez powodu laptopy Lenovo Legion 7 siódmej generacji to sprzęt dla tych, którzy potrzebują w swoich ulubionych tytułach wyciągnąć zdecydowanie więcej. To potężna moc obliczeniowa procesora połączona z graficznymi możliwościami najmocniejszych układów działających w każdych warunkach.