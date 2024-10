Test Steelseries Arctis Nova 5P Wireless - dobra alternatywa dla PlayStation 5?

Znalezienie idealnych słuchawek do grania nie jest wcale takie proste. Tym bardziej, jeśli chcemy postawić na sprzęt, który będzie zgrywał się idealnie z konsolami. W teorii co prawda większość słuchawek z wejściem typu jack powinna dać sobie radę z podłączeniem sprzętu do DualSense i to rozwiązanie nie jest złe, ale czasami warto byłoby mieć trochę więcej swobody. Mamy co prawda do wyboru słuchawki PlayStation Pulse dedykowane przez Sony, ale biorąc pod uwagę fakt braku możliwości dostosowania sprzętu pod swoje warunki oraz wbudowany mikrofon nie każdemu mogą odpowiadać.

Dlatego też czasami warto poszukać alternatyw, a wbrew wszelkim pozorom jest ich całkiem sporo. Jedną z nich są słuchawki Steelseries Arctis Nova 5P Wireless. Czy sprawdzą się one w wymagających warunkach?

Spory handicap już na starcie…

O handicapie w przypadku słuchawek Arctis Nova 5P Wireless mówię nie bez przyczyny, ponieważ pozwalają one na używanie ich zarówno do grania na PlayStation 5 oraz grania na PC, ale również bezproblemowo powinny obsłużyć za pomocą specjalnego przekaźnika Nintendo Switch, laptopy od Apple, Tablety czy okulary Meta Quest 2 w trybie 2,4 GHz. Z kolei w standardzie Bluetooth połączyć się powinny właściwie z każdym urządzeniem.

Inną kwestią wyróżniającą słuchawki od innych, dedykowanych PlayStation 5 jest fakt możliwości dostosowania wysokości pałąka oraz specjalnej taśmy pozwalającej na utrzymanie słuchawek w jednym położeniu. Mówię o tym nie bez powodu, ponieważ biorąc pod uwagę chociażby słuchawki Pulse trzeba było liczyć się z tym, iż mieliśmy jeden konkretny rozmiar, który bez większego dostosowywania potrafił sprawić, iż tworzywo przy samych kubełkach łatwo się wyrabiało oraz pękało po pewnym czasie ze względu na konieczność trzymania jednej określonej pozycji.

Tutaj natomiast z jednej strony możemy wszystko dostosować pod siebie, jak również same kubełki słuchawek również zmieniają położenie w zależności od kształtu głowy, a co najważniejsze potrafią leżeć dość wygodnie lekko dociskając je do głowy. W dodatku fakt, iż kubełki są obszyte miękkim materiałem zamiast sztuczną imitacją skóry (jak ma to w przypadku słuchawek Pulse) ułatwia granie w trudniejszych warunkach (np. gdy jest gorąco). Koniec końców komfort to podstawa przy dłuższych sesjach.

Czy to zaskakuje? Niekoniecznie, ponieważ czego by nie mówić o Steelseries doświadczenie w tworzeniu peryferiów przeznaczonych do gamingu mają kolosalne. Można byłoby powiedzieć, że w porównaniu z Sony (biorę pod uwagę tylko i wyłącznie peryferia dedykowane dla PlayStation) możemy mówić o niebie i ziemi. Co prawda jeszcze o cenie porozmawiamy pod koniec tego tekstu, ale biorąc pod uwagę cenę tradycyjnych lub ulepszonych PlayStation Pulse w porównaniu ze Steelseries Arctis Nova 5P Wireless, to zasadniczo lądujemy mniej więcej „po środku”, gdzie biorąc pod uwagę cenę oraz możliwości Arctisy wypadają o wiele lepiej oferując podobne możliwości i doznania dźwiękowe.

A jak z dźwiękiem? Jest świetnie, ale nie idealnie

Zacznijmy może od tego, że Arctis Nova 5P Wireless w pełni wspierają technologię Tempest 3D od Sony w przypadku PlayStation 5, a w przypadku pecetów możliwości Steelseries Sonar oraz dostosowywania poziomu dźwięku w zależności od zaprogramowanych trybów. Zarówno w przypadku trybu 2,4 GHz oraz Bluetooth dźwięk brzmi naprawdę dobrze w całościowym rozrachunku, choć można mieć wrażenie, jakby przy niższych tonach wykorzystujących basy potrafią w bardzo nietypowy sposób przerywać. I to tak naprawdę jest jedyny faktyczny problem, który pojawia się w sytuacjach bardzo specyficznych np. przy słuchaniu motywu z dashboardu PlayStation 5, gdzie on występuje. Podczas grania natomiast dźwięk jest o wiele czystszy i cieplejszy w porównaniu do tego, co potrafią zaserwować chociażby PlayStation Pulse.