Terraformacja Marsa - dodatki. Jakie kupić a jakie pominąć?

Terraformacja Marsa to jedna z najpopularniejszych gier planszowych na świecie, a już na pewno najpopularniejszy „poważny” tytuł . Na przestrzeni 9 lat swojego istnienia doczekała się też mnóstwa dodatków. Jedne są ciekawe. Inne mało interesujące. Jedne doskonałe, a drugie wręcz fatalne. Czas jednoznacznie odpowiedzieć na ważne pytanie – jakie dodatki do Terraformacji Marsa kupić? Zrecenzuję dla was dzisiaj każdy z nich. Kolejność chronologiczna z drobnymi modyfikacjami dla ułatwienia dostępności!

Tekst skierowany jest raczej dla osób znających zasady Terraformacji Marsa. Lojalnie i z góry uprzedzam. Powinien być jednak całkiem czytelny też dla kogoś kto dopiero planuje zakup gry.

Karty promocyjne

Pierwszy problem z dodatkami do Terraformacji Marsa to fakt, że osobno wyszło ponad 50 kart promocyjnych, które kupić można pojedynczo albo w małych zestawach. Publiczne Łaźnie, Szpitale, Pingwiny, nowe korporacje, nowe Preludia – jest tego naprawdę sporo.

W tej kwestii nie mam za bardzo ochoty się rozpisywać na temat każdej z niej. Żadna nie jest niezbędna do gry i pojedyncza karta nie wnosi raczej zbyt wiele do rozgrywki. Jeśli akurat możecie dostać ją w lokalnym sklepie, to czemu nie. Ale absolutnie nie musicie kupować każdej dodatkowej karty. Nie zmieniają mocno rozgrywki i nie jest to dodatek warty większej uwagi. Niemniej, część jest całkiem fajna i nie zaszkodzi ich dodanie. Jeśli wpadną wam w ręce, naprawdę nie zaszkodzą, ale szukanie ich mija się z celem.

Werdykt: Można, absolutnie nie trzeba

Hellas i Elysium (i inne plansze)

Pierwszy chronologicznie dodatek do Terraformacji Marsa to Hellas i Elysium. To po prostu dodatkowa dwustronna plansza zawierająca dwie nowe mapy. Zmieniają się tytuły, nagrody oraz bonusy z poszczególnych pól. Rozgrywka nie zmienia się w zbyt znaczący sposób, ale mamy coś nowego i ciekawszego. Starzy wyjadacze będą musieli zmienić podręcznikowe otwarcia, a nowi gracze poczują powiew świeżości.

Moim zdaniem Hellas i Elysium jest na ten moment dodatkiem pomijalnym. Jego celem w 2017 roku było odświeżenie trochę rozgrywki. Teraz mamy jednak inne moduły, które robią to lepiej. W dodatku nowe plansze potrafią się trochę pogryźć z innymi dodatkami dając absurdalną przewagę graczowi, który będzie miał trochę szczęścia.

Jeśli planujecie kupić tylko jeden dodatek, to Hellas i Elysium nie będą złym wyborem. Bardzo źle się jednak skalują z pozostałymi. Cena jest za to atrakcyjna.

Właściwie to samo tyczy się też pozostałych map do Terraformacji Marsa, których zaczyna być już coraz więcej i wkrótce podzielą los kart promocyjnych.

Werdykt: Raczej nie warto

Wenus

Wenus to pierwszy naprawdę duży dodatek do Terraformacji Marsa. Zmian jest sporo – mamy całą nową planetę do Terraformowania. Mimo to, praca nad kolonizacją Wenus pozostaje dodatkiem. Główne cele gry pozostają niezmienione, a zmiana atmosfery nowej planety to opcjonalne zadane poboczne (mogące jednak dawać sporo punktów). Oczywiście mamy też małą dodatkową planszę na wskaźnik terraformacji Wenus oraz 3 miasta podobne do Przystani na Fobosie.

Do tego 5 nowych korporacji, dwa nowe tytuły i nagrody ściśle powiązane z Wenus i 49 nowych kart do zagrania. Dodatek wprowadza też mechanikę dryfowców, czyli po prostu dodatkowe jednostki wykorzystywane przez niektóre karty. Bardzo synergiczne i potrafiące mocno odmienić grę.

Największa wada tego dodatku? Niestety, wydłuża mocno grę. 49 nowych kart praktycznie nie popycha nas w kierunku terraformacji Marsa – zagramy przynajmniej kilka pokoleń dłużej. Gra może zrobić się już nieco nużąca, a przenoszenie dryfowców z karty na kartę coraz bardziej skomplikowane.

Werdykt: Jeśli lubicie dłuższą grę – czemu nie, w innym wypadku – raczej nie ma po co.

Preludium

Preludium to bardzo prosty dodatek. Zawiera 7 nowych kart projektów, 5 nowych kart korporacji oraz 35 kart preludium. Preludia to nowa mechanika symbolizująca turę „-1”, czyli to jak poprzednie pokolenia przygotowywały się na początek rozgrywki. Bo jedna runda to przecież jedno pokolenie. Każdy gracz losuje 4 z nich, a następnie przed pierwszą turą może zagrać dwie. Każde preludium daje spory bonus i pozwala inaczej ukształtować naszą strategię.

Preludium uznaję za dodatek obowiązkowy. Przyspiesza grę, usprawnia pierwsze powolne tury, wprowadza ciekawą asymetrię i pozwala na interesujące strategie. Dodatkowo, karty i korporacje w nim zawarte są rewelacyjne. Nie zagram już nigdy w Terraformację Marsa bez Preludium. Na plus należy uznać też, że Preludia wytłumaczymy w 10 sekund, dołączenie go do gry to kwestia minuty.

Werdykt: Dodatek obowiązkowy, bezdyskusyjnie

Kolonie

Czym byłby kosmos bez małych kosmicznych kolonii. Dodatek Kolonie pozwala nam wysyłać misje zaopatrzeniowe i badawcze na nowe planetoidy, księżyce i asteroidy. Na początku gry wylosujemy kilka kafelków dających nam różne bonusy. Księżyc daje dodatkowe megakredyty, Tryton bonusowy tytan, a Ganimedes chociażby roślinność. Wycieczka na kolonie kosztuje nas pewną liczbę zasobów (megakredyty, tytan lub energię), a potencjalna nagroda zależy od tego, jak dawno nikogo tam nie było. Dodatkowo, możemy zakładać też nasze placówki, które dadzą nam pewien skromny bonus za każdym razem, kiedy inny gracz zdecyduje się na ekspedycję.