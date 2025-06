Te gry wygrały tegorocznego nie-E3 – nowości, na które musisz zwrócić uwagę

Za nami tegoroczny, czerwcowy sezon targowy potocznie zwany nie-E3. Kilka konferencji przyniosło całe mnóstwo gier, które potwierdzają jedno – na brak ciekawych rzeczy do ogrania na pewno nie będziemy narzekać. Jest tego tak dużo, że łatwo zapomnieć o czymś ciekawym. Przychodzimy więc z pomocą.

Aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania skoncentrowałem się tylko na nowych grach, które dopiero zostały zapowiedziane. Razem wyszło niespełna 20 tytułów. Zacznijmy od dobrze znanych IP, niekoniecznie ze świata gier wideo. Później przejdziemy do nowych marek, których w tym roku pojawiło się całe mnóstwo.

Znane serie, które doczekają się nowej części

007: First Light, IO Interactive

O istnieniu gry na licencji Bonda wiedzieliśmy od dawna, ale dopiero teraz IO Interactive postanowiło pokazać nam nad czym pracuje. Duński agent 007 jest młody i dopiero zaczyna swoją karierę. Pierwsze materiały zwiastują wielką atrakcję dla miłośników szpiegowskich klimatów oraz dobrej reżyserii. Zaryzykuję tezę, że to jedna z tych gier, które na tegorocznym nie-E3 zrobiły największe wrażenie. Premiera za rok.

Resident Evil Requiem, Capcom

Od jakiegoś czasu było czuć, że nowy Resident Evil kręci się za rogiem i wreszcie pojawił się, jako główna atrakcja Summer Game Fest. Tym razem Capcom dokonał dużego zwrotu akcji, pozwalając nam wrócić do zrujnowanego Raccoon City. Nieco zmieni się też podejście do rozgrywki – tym razem będzie to bardziej horror psychologiczny niż survival horror. Na razie wygląda to świetnie.

High On Life 2, Squanch Games

Niespodziewany hit 2022 roku powraca z nową dawką akcji oraz humoru. O grze póki co niewiele wiemy. Zwiastun sugeruje jednak znacznie bardziej imponującą skalę oraz wyraźnie ulepszoną oprawę wizualną. Studio w końcu ma znacznie większe możliwości, a więc i gra powinna dostarczyć więcej emocji. Oby tylko nie zabrakło dobrego humoru.

Grounded 2, Obsidian Entertainment

Myślę, że mało kto się tego spodziewał. Mimo niesłabnącej popularności Grounded doczeka się kontynuacji, w dodatku już w lipcu. Ekspresowe tempo, ale przy tym projekcie Obsidian Entertainment ma sporą pomoc. Niewielu pewnie zauważyło, ale w produkcję zaangażowane jest też Eidos Montreal, co na pewno pozwoliło znacząco przyspieszyć tempo.

Resonance: A Plague Tale Legacy, Asobo Studio

Duża niespodzianka, którą niestety zniszczyły przecieki kilka godzin przed konferencją. Wtedy dowiedzieliśmy się, że zespół Asobo pracuje nad prequelem swojej flagowej serii. Dodatkowo będzie to spin-off, który nie będzie bezpośrednio powiązany z historią Amicii i Hugo. Tym razem wcielimy się w poszukiwaczkę przygód Sophie.

Mortal Shell II, Cold Symmetry

Przy akompaniamencie utworu zespołu The Behemoth zaprezentował nam się Mortal Shell II – jeszcze bardziej brutalny, emocjonujący i przerażający niż pierwsza część. W grze widać znaczący wzrost skali, a dużą nowością jest otwarty świat oraz brak wskaźnika wytrzymałości.

Super Meat Boy 3D, Team Meat

Wielki hit z czasów Xbox Live Arcade powraca w nowej, trójwymiarowej odsłonie. Bez zmian pozostaje jednak to, z czego znany jest oryginał - bardzo szybka, niezwykle brutalna i szalenie krwawa platformówka dla największych wyjadaczy w gatunku. Powrót po wielu latach, który, miejmy nadzieję, okaże się udany.

The Expanse: Osiris Reborn, Owlcat Games

Miłośnicy Mass Effect, coś w sam raz dla Was. Osiris Reborn to nowe RPG w świecie znanym z popularnego serialu. Otoczenie obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. W akcji towarzyszyć będą nam członkowie załogi. Dokładnie tak jak w Mass Effect. Nowe The Expanse wygląda bardzo dobrze i daje duże nadzieje na taką grę, której wielu bardzo potrzebuje.