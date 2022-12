Takich powtórek nam trzeba - recenzja Crisis Core: Final Fantasy VII REUNION

Odgrzewanie 15-letniej gry z PSP na współczesnych konsolach i pecetach brzmi karkołomnie, ale akurat w przypadku Crisis Core ma to sens. W nowym wydaniu nie jest to “Fajnal” tylko dla koneserów.

Crisis Core: Final Fantasy VII to tytuł gry, która w 2007 roku zadebiutowała na PSP w Japonii i z kilkumiesięcznym poślizgiem dotarła na Zachód. W tamtym okresie siódma odsłona kultowej serii Square przeżywała drugą młodość za sprawą kolejnych spin-offów i anime , poszerzających naszą wiedzę na temat wydarzeń przed i po perypetiach Cloude’a i spółki. Crisis Core: Final Fantasy VII było fabularnym prequelem, w którym przewijało się sporo znajomych twarzy. Ale pierwsze skrzypce od początku do końca grał Zack Fair, który tak jak znany wszystkim Clodu Strife wojował pod sztandarem prywatnej armii Shinry o wdzięcznej nazwie SOLDIER.

Skupianie się na opisywaniu 15-letniej fabuły bardzo popularnej gry jest potrzebne jak rękawy Barretowi. Dlatego pozwólcie, że skupię się na tym, co najważniejsze. Czyli po co komu ten REUNION i jak się w to gra?

Po bardzo udanym, choć budzącym zrozumiałe kontrowersje remake’u Final Fantasy VII Square Enix postanowiło nie grzebać zbytnio w bebechach Crisis Core. I choć z przekazów medialnych można było wysnuć wniosek, że będzie to coś pokroju remastera HD, to w rzeczywistości dostaliśmy więcej niż tylko ładniejszą grafikę i zmienione sterowanie.

Fabularnie jest to stary, dobry (choć przy tym miejscami groteskowy i kuriozalny – jak na japońską grę przystało) Crisis Core. Puryści nie mają więc powodu do ciskania gromów, tak jak to się zdarzało w przypadku nowej wersji Final Fantasy VII. Pytanie tylko, czy zupełnie nowi odbiorcy znajdą tu coś atrakcyjnego pod względem opowiadanej historii? Losy Zacka są wciągające i zdecydowanie nie trzeba znać “siódemki”, żeby pływać w głębokiej wodzie bez zachłyśnięcia. Jeśli jednak miałbym do wyboru poznawanie przygód Cloude’a z “siódemki” czy Zacka z Crisis Core, to od razu postawiłbym na to pierwsze. Prequel w bardzo fajny sposób wyjaśnia i pokazuje pewne wątki i postaci z “dużego” Final Fantasy VII, więc warto zostawić sobie to na deser zamiast psuć niespodzianki. Jeśli jakimś cudem ktoś jeszcze nie poznał fabuły jednego z najlepszych jRPG w dziejach elektronicznej rozrywki.