Sukces Kingdom Come i porażka Dragon Age, czyli branżowe here we go again

Jak podaje serwis Gamalytic, znany z bardzo celnych szacunków sprzedaży gier na Steamie, Kingdom Come: Deliverance II wygenerował już dwukrotnie większy przychód na PC niż Dragon Age: Straż Zasłony. Duża różnica, zwłaszcza że pierwsza gra dopiero co trafiła na rynek, a druga, słabiej sprzedająca się, jest tam od początku listopada. Jak to się więc stało, że czeski deweloper potrafił pobić legendarne BioWare? Czego zabrakło nowej odsłonie Dragon Age? Czy za mało było tam elementów gry-usługi, jak to podobno niedawno zauważył prezes Electronic Arts? Czegoś na pewno zabrakło.

Niedawno media growe obiegła informacja o tym, że Andrew Wilson, obecny CEO EA, zrzucił winę za słabe wyniki finansowe na trzeci kwartał na barki Dragon Age: Straż Zasłony. Gra zdobyła niezłe recenzje i dobrze wystartowała, ale popyt szybko opadł. To też dobra lekcja tego, aby nie wyciągać lekcji po pierwszym tygodniu sprzedaży. W dzisiejszych czasach gry AAA muszą się sprzedawać w długim okresie, aby zostać uznane za sukces. To się nowemu Dragon Age nie udało. Czy rozwiązania z gier-usług zmieniłyby sytuację? Może tak, może nie. Ja jednak wolę poruszyć inną kwestię. Czy wszyscy jesteście pewni, że to właśnie miał na myśli Andrew Wilson? Spójrzmy jeszcze raz na całą wypowiedź:

Jedno trzeba przyznać - Andrew Wilson mówi tak, że czasami ciężko go zrozumieć. Co według niego oznacza “funkcja wspólnego świata”? Oryginalne “shared-worlds features” można też tłumaczyć jako funkcje współdzielonych światów. Brzmi troszkę jak game as a service, co nie? Tylko czy każdy przeczytał dalszą część tej wypowiedzi? Po przecinku Wilson wspomina o “wysokiej jakości narracji”. To już elementarna cecha gier stricte single player. Segment GAAS jest w tej kwestii na znacznie niższym poziomie. Mieliśmy zresztą gry, które próbowały łączyć mechaniki znane z usług z rozbudowaną historią i zawsze kończyło się to źle lub wręcz fatalnie. Mam na myśli Anthem, Avengers i przede wszystkim Suicide Squad.

Baldur’s Gate III jako game-as-a-service

Wiecie jaka gra idealnie wpisuje się w ten opis? Baldur’s Gate III. Czy jest tam wysokiej jakości narracja? Tutaj chyba wszyscy się zgodzimy. A współdzielony świat? Oczywiście że tak, w końcu w produkcji Larian Studios mamy czteroosobowy tryb kooperacji online. Nie trzeba być od razu klasyczną grą-usługą. Co w takim razie zadecydowało o porażce Dragon Age: Straż Zasłony i co do tego wszystkiego ma Kingdom Come: Deliverance II? W mojej opinii problemem BioWare nie jest brak takich, a nie innych mechanik czy modelu biznesowego. Można we współczesnym świecie zrobić wysokobudżetowe RPG i zarobić na tym duże pieniądze. Problem w tym, że niektóre studia zatraciły to co odbiorcy takich produkcji lubią najbardziej. Nie chodzi tylko o Kanadyjczyków, bo to samo można powiedzieć o Bethesdzie, której Starfield, mimo wielu lat produkcji, nie był tym czego wszyscy oczekiwali.