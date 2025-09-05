Stare, ale jare - recenzja Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Bravely Default: Flying Fairy na Switch 2 jest nie tylko remasterem nieco już zapomnianej gry (a dla wielu zupełnie nieznanej), ale także swoistym hołdem dla klasyków gatunku jRPG.

Jeżeli jakieś 10 lat temu byliście posiadaczami Nintendo 3DS i lubujecie się w japońskich erpegach, to zapewne tytuł Bravely Default nie jest wam obcy. Gra będąca niedoszłym sequelem Final Fantasy: The 4 Heroes of Light z Nintendo DS okazała się ciekawa i oryginalna, a zarazem mocno osadzona w klasyce gatunku, że zebrała bardzo pozytywne oceny (średnia 85 procent na Metacritic) i wkrótce doczekała kontynuacji. Wraz z premierą Nintendo Switch 2 pojawiła się zremasterowana wersja “jedynki”.

Bravely Default: Flying Fairy przenosi gracza do krainy Luxendarc pogrążonej w chaosie przez tajemniczą wielką otchłań. Tiz Arrior, jedyny ocalały z kataklizmu, który dosłownie pochłonął jego wioskę, spotyka na swojej drodze Agnes i wróżkę Airy. Ekipa z czasem się powiększa i razem dąży do ocalenia świata jako wojownicy światła, którzy muszą rozbudzić moc magicznych kryształów.

Fabuła Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster może i nie wydaje się przesadnie oryginalna ani zaskakująca, ale to tylko pozory. W historii kryją się bowiem bardzo ciekawe rozwiązania, sposób przedstawienia postaci, relacji też jest na zaskakująco wysokim (nawet dziś!) poziomie. Co najważniejsze, wszystko to odbywa się przy akompaniamencie wyjatkowego systemu walki i oprawy audiowizualnej.

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster stoi na fundamencie klasycznej turówki, w której raz po raz wybieramy komendy dla swoich postaci (atak, magia, przedmiot, umiejętność) i czekamy na odpowiedź przeciwnika. Rewolucją wprowadzoną w oryginalnej wersji 13 lat temu był system Brave/Default. Polega on na strategii z wykorzystaniem modelu ofensywnego (Brave) i defensywnego (Default). W tym pierwszym wariancie możemy wybrać do czterech akcji w jednej turze – jest to potężne działanie, ale ryzykowne, bo jeśli przykładowo cztery ataki lub łańcuch zaklęć nie pokona wroga, to nasz śmiałek może zostać wyłączony z działania na kilka kolejnych tur. Z kolei postawa obronna sprawia, że wojownik przyjmuje mniejsze obrażenia, a jednocześnie zgarnia Brave Points (BP), które to punkty wydajemy na akcje Brave.

Co znamienne, system Brave/Default jest wykorzystywany także przez wrogów, więc trzeba się skupiać nie tylko na swojej strategii, ale także przewidywać działania przeciwnika w oparciu o ten dualizm. W system walki wpisuje się dość tradycyjny podział na klasy (jobs), których w sumie mamy dwa tuziny. Poza klasyką w stylu speca od białej i czarnej magii mamy chociażby walkirię czy przywoływacza, który w trakcie walki przyzywa na pomoc potężne potwory niczym bohaterowie Final Fantasy.

Po staremu

Krótko mówiąc, pod względem fabuły i systemu walki w nowej wersji nic się nie zmieniło. Trzynaście lat temu system Brave/Default robil robotę jako coś autentycznie nowego i ciekawego, dając początek całej serii gier. Dziś nadal wyróżnia się na tle innych rozwiązań w japońskich erpegach, a dzięki współczesnym dodatkom wprowadzonym w ramach remastera jest fajną propozycję nie tylko dla starych graczy pamiętających czasy dwuekranowej konsolki. Te dodatki to m.in. możliwość przyspieszania walk i zmiana częstotliwości występowania losowych potyczek. Wprowadzono też system automatyzacji wydawania komend (bohaterowie walczą jak na zaprogramowanym autopilocie), co jest już chyba standardem w tego typu remasterach.