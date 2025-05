Smartfony gamingowe REDMAGIC - idealny prezent dla graczy

Co odróżnia zwykłego smartfona od gamingowego? To nie tylko hasło reklamowe. Gamingowe smartfony oferują znacznie więcej niż typowe telefony – ich głównym przeznaczeniem, jak sama nazwa wskazuje, jest obsługa najbardziej wymagających gier mobilnych. Charakteryzują się więc mocnymi podzespołami – wydajnymi procesorami, dużą ilością pamięci RAM, ekranami o wysokim odświeżaniu.

Często mają też dodatkowe przyciski dotykowe, wbudowane wentylatory, tryby optymalizacji wydajności czy baterie o dużej pojemności. To sprzęt stworzony z myślą o graczach. Można opisać je trochę jako przenośne konsole z doczepionym telefonem komórkowym. Gamingowe smartfony mają tę przewagę nad konsolami, że są kompaktowe, stale połączone z siecią i zawsze pod ręką. Pozwalają grać niemal wszędzie – w podróży, w kolejce czy na przerwie – bez potrzeby noszenia dodatkowego sprzętu.

Ale w co my pogramy na telefonie, w Pac-Mana i Angry Birds? Nic bardziej mylnego! Rynek gier mobilnych już dawno przestał być kojarzony wyłącznie z prostymi tytułami na krótką chwilę – dziś to pełnoprawna część branży, z grami AAA pokroju Genshin Impact, Call of Duty: Mobile czy PUBG Mobile. A będzie tylko lepiej.

Jak wybrać dobry smartfon gamingowy?

Jak wybrać dobry gamingowy smartfon? Przede wszystkim warto postawić na modele tworzone faktycznie z myślą o graczach. Pokażę wam dzisiaj trzy modele REDMAGIC – firmy wyznaczającej standardy w gamingu mobilnym.

REDMAGIC 7 5G

Zacznijmy od propozycji nieco budżetowej. REDMAGIC 7 to gamingowy smartfon, który kupimy już za niecałe 1800 zł. Można uznać go za entry-level i ciekawy wybór dla młodszych użytkowników. Oczywiście, to w 100% funkcjonalny smartfon. Jasno zaznaczyć należy, że dziecko nie będzie potrzebowało drugiego urządzenia do dzwonienia czy codziennych czynności.

Ale nie jest to tylko telefon, absolutnie nie. Przede wszystkim wyposażony jest w 6,8-calowy ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 165 Hz i próbkowaniu dotyku 720 Hz, absolutna klasa światowa i high end. Obraz jest wzorowej jakości, a animacje płynne i dynamiczne. W żadnym smartfonie od REDMAGIC nie znajdziecie też w ekranie aparatu - są ukryte pod nim, żeby nie zaburzać zanurzenia w grze. Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 8 Gen 1 wspierany przez 16 GB pamięci RAM. Właściwie nie ma gry, z którą taki zestaw sobie nie poradzi. A do tego 256 GB miejsca na dane.

Co ważne, ze smartfona można korzystać naprawdę długo. To zasługa dwóch funkcji - bateria o pojemności 4500 mAh wspiera szybkie ładowanie 65 W, umożliwiając pełne naładowanie w około 25 minut. A dodatkowo mamy system chłodzenia który dba o komfortową temperaturę. Bardzo dobrze wypada też potrójny aparat z głównym obiektywem 64 MP, oferujący nagrywanie wideo w rozdzielczości do 8K.

Przy okazji, REDMAGIC 7 wygląda super. Na plecach znajdziemy ledy, których odcienie i uruchamianie możemy regulować zależnie od powiadomień, alarmu, ładowania itp. Z boku znajdziemy też przełącznik game mode, flagowy znak serii REDMAGIC. Jednym kliknięciem zmieniamy wtedy smartfona w konsolę.

REDMAGIC 9S Pro

Idąc nieco dalej mamy REDMAGIC 9S Pro – ulepszoną wersję flagowca z poprzedniej generacji. Wyposażony jest w procesor Snapdragon 8 Gen 3 i 12 lub 16 GB pamięci RAM zależnie od wersji. To prawdziwy potwór i absolutna topka wydajności na całym rynku. 6,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2480 x 1116 pikseli, odświeżaniu 120 Hz i jasności 1600 nitów gwarantuje wyraźny i szczegółowy obraz w każdych warunkach oświetleniowych, nieważne czy gramy w samochodzie, w pociągu, w domu czy na słońcu.

Przy okazji, REDMAGIC 9S Pro to maratończyk. Aby utrzymać wysoką wydajność podczas długich sesji gamingowych, smartfon został wyposażony w zaawansowany system chłodzenia ICE 13.5, który obniża temperaturę urządzenia nawet o 25°C. Bateria o pojemności 6500 mAh z szybkim ładowaniem 80 W pozwala na długotrwałe korzystanie z urządzenia bez obaw o rozładowanie.

W kwestii gier mamy oczywiście przełącznik trybu gamingowego, który zapobiega rozpraszaniu w czasie gry. Ale to nie wszystko. Smartfon oferuje również wysokiej jakości dźwięk przestrzenny dzięki technologii DTS:X Ultra oraz podświetlenie RGB, które fajnie podkreśla jego gamingowy charakter.

Chociaż REDMAGIC 9S Pro nie jest typowym smartfonem fotograficznym, jego aparaty sprawdzają się dobrze w codziennym użytkowaniu. Główna matryca z OIS i 7-elementowym obiektywem zapewnia ostre zdjęcia z minimalnymi rozmyciami, nawet przy dwukrotnym zoomie cyfrowym. Zdjęcia wychodzą naprawdę dobre – wyjdą z tego super pamiątki z wakacji.

REDMAGIC 10 Pro