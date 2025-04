Shogo: Moblie Armor Division - niedoceniony shooter z wizją

Zacznijmy może od tego czym tak naprawdę Shogo jest, bo o ile starszym graczom zakręci się właśnie łezka w oku i ciepło wspomną ten tytuł, tak młodzi mogli nawet o tej grze nigdy nie usłyszeć, wszak jak już wspomniałem na początku, była ona nieco zapomniana. Shogo: Mobile Armor Division to gra osadzona w futurystycznym świecie science fiction, inspirowanym japońską kulturą, w szczególności anime z mechami z lat 80. i 90. W grze wcielamy się w Sanjuro Makabe, który jest oficerem jednostki o tytułowej nazwie Shogo. Strzelanka opowiada o wojnie pomiędzy trzeba organizacjami – Shogo Industries, The Fallen oraz Cothineal. Co ciekawe i nietypowe jak na shooter w tamtych latach, gra oferowała skromne – ale jednak – wybory fabularne, które odrobinkę wpływały na historię. Był to delikatnie zarysowany aspekt, ale wśród innych tytułów nastawionych wyłącznie na rozwałkę, Shogo na tym polu trochę się wyróżniało. No dobrze, ale co takiego było wyjątkowego w tej produkcji poza tym?

Shogo: Mobile Armor Division to jedna z tych produkcji retro, do której raz na jakiś czas lubię sobie wrócić i oddać się angażującej rozrywce. Za grę odpowiadało Monolith Productions, które jak już wiemy od niedawna, przestało istnieć. Tytuł ten ujrzał światło dzienne w 1998 roku, ale pierwszą styczność z Shogo miałem kilka lat później, w 2002 roku, czyli mając dwanaście lat. Zafascynowany wówczas pierwszym kontaktem z anime, choćby dzięki legendarnemu już programowi Hyper, dostałem tę grę od cioci w ramach urodzin i… totalnie się od niej odbiłem. Raz, że w tamtym wieku nie specjalnie rozumiałem język angielski i poza strzelaniem nie miałem pojęcia co się tam dzieje, a dwa, chyba jeszcze wówczas nie dojrzałem do strzelanek i nie przekonały mnie nawet wielkie, fajne roboty. Wróciłem do niej kilka lat później, jako dwudziestoparolatek i wtedy dopiero zrozumiałem ile traciłem przez te lata.

Shogo: Mobile Armor Division oferowało dwa typy rozgrywki. Część misji rozgrywaliśmy podobnie jak w większości strzelanek typu Half-Life czy Quake 2. Wcielaliśmy się we wspomnianego oficera, a następnie wdawaliśmy się w pełne akcji strzelaniny. Do dyspozycji mieliśmy pistolety, karabiny, granaty, generalnie cały arsenał, którym mogliśmy wykańczać wrogów. Poruszaliśmy się naszym bohaterem pieszo i z pomocą widoku z perspektywy pierwszej osoby. Ot, typowy, aczkolwiek bardzo wciągający shooter. Shogo oferowało jeszcze drugi wariant zabawy, gdzie siadaliśmy za sterami sporych rozmiarów robota bojowego i cała perspektywa trochę się zmieniała. Nagle ludzcy przeciwnicy stawali się małymi punktami na mapie, a my skupialiśmy swoją siłę ognia na znacznie większych obiektach, wliczając w to również roboty z obozu wroga. Tutaj mocno zarysowano elementy futurystyczne i te związane z anime, co dawało naprawdę fajny klimat. Co ciekawe, podczas zabawy mogliśmy przełączyć widok na taki zza pleców, dzięki czemu fani mechów mogli przy okazji popatrzeć sobie na swojego potężnego bydlaka :) Do tego wszystkiego dorzućcie sobie naprawdę solidnych przeciwników, którzy nie mają w zwyczaju pudłować i potrafili wówczas stanowić wyzwanie dla wielu graczy, nawet tych zaprawionych w boju.

Taki zabieg twórców doprowadził do zwiększenia różnorodności rozgrywki, dzięki czemu ciężko było odczuć jakiekolwiek znużenie. Do tego dochodziły zróżnicowane projekty lokacji. Czasem walczyliśmy w fajnie zaprojektowanych, korytarzowych miejscówkach, by następnie wyjść na otwarty teren i siać spustoszenie wśród wrogów na większą skalę. Całość uzupełniało bardzo przyjemne w odczuciu strzelanie, responsywność postaci, tempo starć, a także efekty. Nie mam tu nawet na myśli wybuchów czy innych iskier, które naturalnie też się pojawiały, ale choćby takie smaczki jak pozostające po kulach dziury w ścianie. Czaicie to? Nawet niektóre dzisiejsze strzelanki nie zawsze pozostawiają po sobie taki ślad, a gra z 1998 roku radziła sobie z tym bez problemu. Drobny smaczek, a ile wtedy dodawał realizmu! Wyobraźcie sobie jeszcze, że gra miała również zaskakująco rozwinięty system zadawania obrażeń, gdzie można było przywalić krytykiem w zależności od miejsca trafienia przeciwnika. Przypomnę raz jeszcze – to był 1998 rok. Tak, wyjdę na boomera, ale tekst „kiedyś to było” po prostu sam ciśnie się na usta.