SETI - Poszukiwania pozaziemskich cywilizacji: gra planszowa roku?

Pomijając fabułę, SETI to dość złożona gra typu euro. Oznacza to, że zbieramy w niej punkty, na przeróżne sposoby, ale raczej nie prowadzimy bitew z innymi graczami. Ze względu na swoją złożoność może to nie być odpowiedni wybór dla osoby, która dotychczas grała tylko w monopoly. Ale jeśli polubiliście tytuły takie jak Terraformacja Marsa, Zaginiona Wyspa Arnak, Ark Nova, Everdell czy Agrykola to z miejsca poczujecie się jak w domu. W innym wypadku start może być nieco wolniejszy, ale na pewno bardzo szybko się wciągniecie.

Wykonanie, komponenty

Jak na tak złożoną grę planszową SETI jest grą tanią. Kosztuje niecałe 200 złotych. Widać, że zaoszczędzono trochę na znacznikach, które wykonane są z plastiku raczej kiepskiej jakości. Niemniej, nie przeszkadza to zupełnie w grze, a wolę zapłacić mniej niż dopłacać 100 zł za figurki, które nie zmieniają żadnej mechaniki.

Plansza wykonana jest natomiast fenomenalnie. Całość jest zgrabnie ułożona i wygląda bardzo zachęcająco. Plastikowe słońce pośrodku planszy, na którym opiera się mechanizm obrotowy to doskonały akcent. A jest nie tylko ozdobą, ale bardzo ważnym elementem mechaniki.

Olbrzymim plusem są też karty pomocy. Są tak świetnie wykonane, że praktycznie nie musimy zaglądać do instrukcji, żeby przypomnieć sobie co znaczy dany symbol, jak przeprowadzić jakąś akcje czy jakie mamy dostępne ruchy.

Stosunek ceny do jakości wypada naprawdę wybitnie. Podoba mi się że wydawca zaoszczędził tam gdzie mógł to zrobić bez obniżenia ogólnego wrażenia z gry, ale niezbędne elementy zachował na bardzo wysokim poziomie!

I sama mechanika

Strukturą SETI przypomina trochę Terraformację Marsa – gracze wykonują w rundzie po kolei po jednym ruchu, dopóki wszyscy nie powiedzą, że pasują. Rozpoczynamy wtedy nową rundę, dobieramy zasoby i przesuwamy znacznik pierwszego gracza i cykl rozpoczyna się od nowa. W sumie gramy pięć takich rund. I tutaj podobnie jak w wielu innych tytułach, piąta runda potrafi zająć tyle czasu co cztery pozostałe przez coraz większą mnogość dostępnych akcji i większą liczbę zasobów.

Do dyspozycji mamy kilka sposobów na zdobywanie punktów. Przede wszystkim, możemy budować sondy kosmiczne i ruszać się nimi po obracającej się planszy próbując dotrzeć do planet czy ich księżyców. Każde udane orbitowanie czy też lądowanie na powierzchni to wynagrodzenie w postaci punktów oraz bonusów. System obracania się planszy każe nam dość mocno myśleć nad ruchami. Jeśli wykorzystamy go odpowiednio, zapewni nam darmowe ruchy. A jeśli niezbyt nad nim podumamy, cofnie nas i zniweczy wysiłki.

Kolejno, możemy przeszukiwać sygnały radiowe z pobliskich gwiazd. Mechanika jest też ściśle powiązana z obrotem planszy – analizować możemy sektory pokrywające się z lokalizacją Ziemi. Przy okazji, przeszukując sygnały walczymy z innymi graczami o naszą dominację naukową na sektorach – gracz, który dokonał najwięcej analiz otrzyma bonus i dodatkowe punkty.

A na koniec, pozyskane z gwiazd dane możemy analizować w naszych komputerach, które można ulepszać za pomocą technologii.

I tutaj pojawia się najfajniejszy aspekt, każda z tych czynności ostatecznie prowadzi do znalezienia śladu życia. Kiedy gracze wspólnie odnajdą trzy z nich, odkrywa się jedną z losowo wybranych ras obcych, co otwiera zupełnie nowy etap w grze i dodatkowe możliwości punktowania. Ale zanim nie odkryjemy kosmitów nie mamy pojęcia co robią i kim są.

A do tego wszystkiego mamy mnóstwo kart, które pomagają nam budować ekonomię, używać specjalnych umiejętności i dość mocno wyznaczają naszą strategię. Niektóre z nich zawierają bowiem małe cele, po ukończeniu których zostajemy sowicie nagrodzeni.