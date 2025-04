SANDISK Desk Drive SSD 8TB - test. SSD ostateczne!

SanDisk Desk Drive SSD 8TB to przenośny dysk SSD klasy superciężkiej. A mimo to zaskakująco trzyma formę i dość łatwo go przetransportować. Całe urządzenie ma kształt podobny do krążka do hokeja (z braku lepszego określenia). Ma wymiary mniej więcej 10 x 10 x 4 cm. Nie jest więc duży, a już na pewno nie jak na swoje możliwości. Ale o tym za chwilę. Dysk waży około ćwierć kilo, a jego obudowa jest solidna i całkiem elegancka. Nie jest to może urządzenie stworzone z myślą o mobilności, ale trudno mu zarzucić nieporęczność. Obudowa jest na tyle wytrzymała, że powinna znieść większe wstrząsy i nawet niefortunne upadki. Choć nie miałem odwagi, by to sprawdzać.

Jak na SSD, to całkiem spore urządzenie, prawda? Ale wydaje mi się, że jest na to dobre wytłumaczenie – pojemność 8 TB. Zmieścimy tam absolutnie wszystko, na co tylko możemy mieć ochotę. Do tego jest to dysk wyjątkowo szybki. Prędkość zapisu wynosi 900 MB/s, a odczytu 1000 MB/s. To absolutnie najwyższa półka wśród komercyjnych dysków przenośnych. W zestawie znajdziemy też Acronis True Image do tworzenia kopii zapasowych.

Jeśli chodzi o porty, mamy do dyspozycji USB-C do przesyłania danych oraz port na adapter A/C do zasilania. Niestety, wymagane jest podłączenie do sieci — samo USB-C nie wystarczy.

I jak to działa?

Przechodząc do samych testów — dysk to pełne plug & play. Nie trzeba niczego instalować ani konfigurować. Wystarczy podłączyć do prądu i komputera – wszystko działa, jak trzeba. Warto też wspomnieć o czymś, co docenią osoby niezbyt uważne, tak jak ja. Dysk doskonale i stabilnie leży na biurku. Dzięki swojej masie, nawet gdy pociągniemy za kabel, raczej nie spadnie na ziemię. Każdy, kto regularnie zahacza krzesłem czy łokciem o przewody, od razu zrozumie, jak wielka to zaleta.

Potem przyszedł czas na klasyczne testy prędkości. Pamiętajcie jednak, że wyniki zależą nie tylko od dysku, ale również od reszty podzespołów. W moim przypadku testy odbywały się na raczej słabszym sprzęcie, co mogło delikatnie zaniżyć rezultaty.

Na początek mój ulubiony benchmark „surowej” wydajności – Blackmagic. Podczas zapisu uzyskałem 843 MB/s, a przy odczycie 881 MB/s – bardzo dobre i realistyczne wyniki. Crystal DiskMark 6.0 pokazał odpowiednio 865 MB/s i 902 MB/s. Dlaczego mniej niż deklaruje producent? To efekt opóźnień wynikających z reszty sprzętu – zupełnie normalne i spodziewane. Oba benchmarki SanDisk Desk Drive SSD 8TB zdał celująco. Szybki test w 3DMark Storage dał wynik 1456 punktów – bardzo, ale to bardzo wysoka półka.

Oczywiście suche benchmarki to nie wszystko. Przetestowałem też przenoszenie plików – zarówno dużych, jak i folderów z tysiącami podkatalogów i drobnymi plikami. Działanie dysku trzeba ocenić jako fenomenalne. Był szybki, nie zawieszał się, nie grzał i nie wydawał żadnych dźwięków. Zrobienie pełnej kopii zapasowej mojego komputera zajęło mi 36 minut — a plików było naprawdę sporo.