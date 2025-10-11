Zaloguj się lub Zarejestruj

Najlepsze gry o trudnych tematach – 10 odważnych tytułów o ważnych społecznie kwestiach

Mateusz Mucharzewski
2025/10/11 10:00
0
0

Gry nie muszą być tylko rozrywką. Mogą też poruszać trudne i społecznie istotne tematy.

W branży od lat funkcjonuje określenie games for impact. Odnosi się ono do gier o trudnych, kontrowersyjnych i społecznie ważnych tematach, jak choroby, migracje, mniejszości etniczne czy seksualne oraz alkoholizm. Jak widać, nawet językiem elektronicznej rozrywki da się skutecznie opowiadać o tych sprawach. Dzięki interaktywności można to zrobić w nowy, unikatowy sposób.

Gier społecznie zaangażowanych jest całkiem sporo, a więc wybranie dziesięciu najlepszych nie było proste. W zestawieniu nie znalazło się więc kilka znanych tytułów. Która z gier okazała się najlepsza?

Dla Was mam jeszcze jedno pytanie. Według Was, gry wideo powinny częściej zabierać głos w ważkich społecznie tematach?

10 najlepszych gier o trudnych tematach

10. A Normal Lost Phone

Załóżmy, że znajdujesz na ulicy telefon. Bez kodu dostępu, można do niego zajrzeć i zagłębić się w prywatność nastolatka. Co tam znajdziesz i jakie to będzie mieć konsekwencje? O tym jest właśnie A Normal Lost Phone – o prywatności, jej granicach, ale też kilku innych, drażliwych tematach jak tożsamość płciowa, orientacja, coming out i akceptacja samego siebie. Ta niepozorna gra narracyjna pozwala poznać od środka myśli nastolatka, który mimo młodego wieku musi borykać się z poważnymi problemami związanymi z lękiem przed odrzuceniem czy presją społeczną. Na pewno nie jest to łatwa rozgrywka, ale dzięki językowi gier wideo pozwala znacznie lepiej wczuć się w rolę bohatera i zobaczyć jakie emocje mu towarzyszą w codziennym życiu.

10. A Normal Lost Phone, Najlepsze gry o trudnych tematach – 10 odważnych tytułów o ważnych społecznie kwestiach

9. Orwell: Keeping an Eye On You

Wystarczy spojrzeć na tytuł tej gry i już wiadomo, że nawiązuje ona do kultowej książki 1984. Tyle że tutaj to ty jesteś Wielkim Bratem. Rozgrywka opiera się na przeszukiwaniu prywatnych danych obywateli, aby powstrzymać ataki terrorystyczne. Tym samym gra podejmuje temat prywatności i tego jak mocno można ją ograniczyć, aby osiągnąć wyższy cel. W czasie rozgrywki gracze wielokrotnie będą musieli ocenić na ile są obiektywni, a na ile kierują się osobistymi osądami. Orwell: Keeping an Eye On You porusza też temat rosnącej roli państwa i korporacji w naszym życiu. Kwestia jak najbardziej na czasie.

9. Orwell: Keeping an Eye On You, Najlepsze gry o trudnych tematach – 10 odważnych tytułów o ważnych społecznie kwestiach

8. We. The Refugees: Ticket to Europe

Część z Was może pamiętać polską grę We. The Revolution, opowiadającą o trudach życia sędziego w czasie rewolucji francuskiej. Sequel (w dużym cudzysłowie) jest jednak czymś zupełnie innym. We. The Refugees to visual novel o jakże współczesnym temacie, jakim jest podróż uchodźców z Afryki do Europy. Scenariusz przedstawiony jest w formie reportażu, ukazującego długą drogę ludzi, którzy próbują zacząć nowe życie na Starym Kontynencie. Mimo ściany tekstu przez We. The Refugees przechodzi się całkiem przyjemnie, a kluczowe momenty potrafią mocno zaangażować. Temat niewątpliwie budzi kontrowersje, ale jednak nie można zapominać o aspekcie ludzkim związanym z niebezpieczną przeprawą przez morze. O tym w We. The Refugees szczegółowo… przeczytamy.

8. We. The Refugees: Ticket to Europe, Najlepsze gry o trudnych tematach – 10 odważnych tytułów o ważnych społecznie kwestiach

GramTV przedstawia:

Strona 1/3
Następna strona

Tagi:

Felieton
11 bit studios
This War of Mine
Plastic
Bound
Feardemic
Papo & Yo
Disco Elysium
ZA/UM
ranking TOP 10
We. The Refugees: Ticket to Europe
Bad Cheese
Simon Lukasik
That Dragon, Cancer
Actual Sunlight
Orwell: Keeping an Eye On You
A Normal Lost Phone
Mateusz Mucharzewski

Tłumaczę graczom i pasjonatom gier, co dzieje się w polskim oraz światowym gamedevie – profesjonalnie, ciekawie i merytorycznie.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112