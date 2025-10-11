Najlepsze gry o trudnych tematach – 10 odważnych tytułów o ważnych społecznie kwestiach

W branży od lat funkcjonuje określenie games for impact. Odnosi się ono do gier o trudnych, kontrowersyjnych i społecznie ważnych tematach, jak choroby, migracje, mniejszości etniczne czy seksualne oraz alkoholizm. Jak widać, nawet językiem elektronicznej rozrywki da się skutecznie opowiadać o tych sprawach. Dzięki interaktywności można to zrobić w nowy, unikatowy sposób.

Gier społecznie zaangażowanych jest całkiem sporo, a więc wybranie dziesięciu najlepszych nie było proste. W zestawieniu nie znalazło się więc kilka znanych tytułów. Która z gier okazała się najlepsza?

Dla Was mam jeszcze jedno pytanie. Według Was, gry wideo powinny częściej zabierać głos w ważkich społecznie tematach?

10 najlepszych gier o trudnych tematach

10. A Normal Lost Phone

Załóżmy, że znajdujesz na ulicy telefon. Bez kodu dostępu, można do niego zajrzeć i zagłębić się w prywatność nastolatka. Co tam znajdziesz i jakie to będzie mieć konsekwencje? O tym jest właśnie A Normal Lost Phone – o prywatności, jej granicach, ale też kilku innych, drażliwych tematach jak tożsamość płciowa, orientacja, coming out i akceptacja samego siebie. Ta niepozorna gra narracyjna pozwala poznać od środka myśli nastolatka, który mimo młodego wieku musi borykać się z poważnymi problemami związanymi z lękiem przed odrzuceniem czy presją społeczną. Na pewno nie jest to łatwa rozgrywka, ale dzięki językowi gier wideo pozwala znacznie lepiej wczuć się w rolę bohatera i zobaczyć jakie emocje mu towarzyszą w codziennym życiu.

9. Orwell: Keeping an Eye On You

Wystarczy spojrzeć na tytuł tej gry i już wiadomo, że nawiązuje ona do kultowej książki 1984. Tyle że tutaj to ty jesteś Wielkim Bratem. Rozgrywka opiera się na przeszukiwaniu prywatnych danych obywateli, aby powstrzymać ataki terrorystyczne. Tym samym gra podejmuje temat prywatności i tego jak mocno można ją ograniczyć, aby osiągnąć wyższy cel. W czasie rozgrywki gracze wielokrotnie będą musieli ocenić na ile są obiektywni, a na ile kierują się osobistymi osądami. Orwell: Keeping an Eye On You porusza też temat rosnącej roli państwa i korporacji w naszym życiu. Kwestia jak najbardziej na czasie.

8. We. The Refugees: Ticket to Europe

Część z Was może pamiętać polską grę We. The Revolution, opowiadającą o trudach życia sędziego w czasie rewolucji francuskiej. Sequel (w dużym cudzysłowie) jest jednak czymś zupełnie innym. We. The Refugees to visual novel o jakże współczesnym temacie, jakim jest podróż uchodźców z Afryki do Europy. Scenariusz przedstawiony jest w formie reportażu, ukazującego długą drogę ludzi, którzy próbują zacząć nowe życie na Starym Kontynencie. Mimo ściany tekstu przez We. The Refugees przechodzi się całkiem przyjemnie, a kluczowe momenty potrafią mocno zaangażować. Temat niewątpliwie budzi kontrowersje, ale jednak nie można zapominać o aspekcie ludzkim związanym z niebezpieczną przeprawą przez morze. O tym w We. The Refugees szczegółowo… przeczytamy.