Remake jak marzenie - recenzja Kirby's Return to Dream Land Deluxe

Jakub Zagalski 0 0

Powrót do Krainy Snów w wersji Deluxe może i wygląda jak łatwy skok na kasę fanów uroczych platformówek. Ale wskrzeszenie 12-letniej gry to coś więcej niż prosty remaster.

Krótko po wydaniu świetnego i pod wieloma względami rewolucyjnego Kirby and the Forgotten Land fani różowej kulki mogli się zasłodzić sympatyczną imprezówką Kirby’s Dream Buffet. Pół roku później Nintendo znowu zerka w stronę portfeli graczy, którym mało przygód Kirby’ego. Co za dużo, to nie zdrowo? W tym przypadka to powiedzenie na szczęście się nie sprawdza. Nawet pomimo tego, że Kirby's Return to Dream Land Deluxe to remake, a nie stricte nowa gra.

Oryginalne Kirby's Return to Dream Land wyszło na konsolę Nintendo Wii w 2011 r. (w Europie jako Kirby's Adventure Wii). I choć tytułowy bohater jest znany z eksperymentów gatunkowych, tamta gra była klasyczną i w miarę konserwatywną platformówką 2,5D. Wersja Deluxe odtwarza na Switchu wszystko to, co było udane w oryginale, dbając przy tym o uwspółcześnienie oprawy graficznej. Ale nie ogranicza się tylko do kosmetycznych zmian, wsparciu dla Amiibo czy innych drobiazgów, o których na Wii nie mogło być mowy. Kirby's Return to Dream Land Deluxe opowiada historię mieszkańców planety Popstar, do których zalicza się Kirby, Meta Knight, King Dedede i Bandana Waddle Dee. Choć na co dzień Kirby drze koty z Dedede i jego poplecznikami, to tym razem cała czwórka musi współpracować. Pretekstem do zawieszenia broni jest nieoczekiwana wizyta kosmicznego podróżnika zwanego Magolor. Biedaczysko przedostał się przez gwiezdny portal i rozbił swój kosmiczny żaglowiec o powierzchnię Popstar. Uderzenie było tak silne, że części statku rozleciały się na cztery strony świata (czy raczej pięć krain). Bezradny Magolor nie musi jednak długo namawiać nowych znajomych do pomocy w odzyskaniu mechanizmów, dzięki którym będzie mógł wrócić do swojego świata.

Historia Kirby's Return to Dream Land Deluxe z początku wydaje się pretekstowa – ot, musimy pozbierać kawałki układanki poukrywane w kolejnych krainach. W rzeczywistości scenarzyści poszli o krok, planując dla graczy sporo zaskoczeń i zwrotów akcji. Nie chcę spoilerować, ale gwarantuję, że przygody czwórki bohaterów i Magalora to coś więcej niż pięć krain do zaliczenia i walka z finałowym bossem. Zdradzę jedynie, że wersja Deluxe oprócz oryginalnego trybu fabularnego wprowadza także dodatkową przygodę - Epilog Magalora. W tym trybie przejmujemy kontrolę nad nowym znajomym, który z pewnych względów traci swoje moce i musi się sporo napocić, by odzyskać dawną potęgę. Wszystko to w połączeniu z “drzewkiem” rozwoju, ulepszeniami i sporą swobodą w doborze zdolności. Tryb fabularny jak i zupełnie nowy epilog można rozegrać solo lub w kooperacji do czterech graczy na jednym ekranie. W Deluxe powraca świetny kanapowy coop drop in/drop out, gdzie błyskawicznie możemy dołączyć do zabawy lub zakończyć wspólne granie w dowolnym momencie. Poszczególni gracze kontrolują Kirby’ego, Meta Knighta, Kinga Dedede i Bandana Waddle Dee, ale mogą też wcielić się w różnokolorowych Kirbych. W epilogu Magalora mamy do dyspozycji tylko tytułowego jegomościa w czterech wcieleniach.