Recenzja serialu Mecenas She-Hulk. Marvel już nawet nie udaje

Dobre złego początki

Do czwartej fazy Kinowego Uniwersum Marvela byłem nastawiony optymistycznie. Skoro trzy pierwsze fazy wyszły tak dobrze, to czemu studio miałoby nie powtórzyć tego sukcesu kolejny raz, tylko z nowymi bohaterami i historiami. Gdy pierwsze filmowe i serialowe próby Marvela można było uznać za udane, tak w ostatnim czasie zmęczenie materiału i brak kreatywności widać na każdym kroku. Na każdego jednego Doktora Strange’a w multiwersum obłędu przypada jeden Thor: miłość i grom, a na każdego Wilkołaka nocą Mecenas She-Hulk. Nie jest tak, że studio tworzy same kiepskie lub przeciętne produkcje, ale w ostatnim czasie naprawdę udanych tytułów w MCU jest coraz mniej.