Jeden z największych hitów Netflixa powraca. Twórcy zapowiedzieli starcie niczym Godzilli i Konga

Radosław Krajewski
2025/10/22 09:30
Film zadebiutuje na platformie jeszcze w tym roku.

Netflix zaprezentował pierwszy pełny zwiastun kontynuacji jednej z największych niespodzianek 2022 roku. Troll 2 powraca do mroźnej Norwegii, gdzie nowy, jeszcze potężniejszy stwór sieje spustoszenie, a bohaterowie znani z pierwszej części stają przed największym wyzwaniem w swojej karierze.

Troll 2

Troll 2 – pierwszy zwiastun i data premiery

Pierwsze ujęcia pokazują scenę w górskim kurorcie, gdy nieznany dotąd troll dosłownie rozrywa dach willi, zaglądając do środka niczym nieproszony gość. Wkrótce okazuje się, że to tak zwany Megatroll, istota większa i bardziej niebezpieczna niż potwór z pierwszego filmu. Choć udaje się ją pojmać, szybko wymyka się spod kontroli, co zmusza władze do wezwania pomocy Nory Tidemann, bohaterki znanej widzom z poprzedniej części.

Historia ponownie sięga głęboko w nordycką mitologię i legendy. Nora i jej sojusznicy starają się odkryć sekrety ukryte w starożytnych podaniach, by zrozumieć naturę nowego zagrożenia. Co więcej, bohaterowie decydują się na desperacki krok i próbują zawiązać nietypowy sojusz z innym trollem.

Troll 2 to największy projekt filmowy w historii krajów nordyckich. Za kamerą ponownie stanął Roar Uthaug, a scenariusz napisał Espen Aukan. W obsadzie znaleźli się: Ine Marie Wilmann, Kim Falck oraz Mads Sjøgård Pettersen.

Pierwsza część Trolla zdobyła rekordową popularność i do dziś pozostaje najchętniej oglądanym nieanglojęzycznym filmem w historii Netfliksa. Sequel ma jeszcze bardziej podnieść poprzeczkę, zarówno pod względem rozmachu scen akcji, jak i skali emocji.

Premiera Troll 2 została zaplanowana na 1 grudnia tego roku.

Źródło:https://www.gamesradar.com/entertainment/action-movies/norse-mythologys-most-frightening-monsters-go-head-to-head-in-first-trailer-for-upcoming-sequel-to-netflixs-most-popular-non-english-language-movie/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

