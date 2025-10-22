Jeden z największych hitów Netflixa powraca. Twórcy zapowiedzieli starcie niczym Godzilli i Konga

Film zadebiutuje na platformie jeszcze w tym roku.

Netflix zaprezentował pierwszy pełny zwiastun kontynuacji jednej z największych niespodzianek 2022 roku. Troll 2 powraca do mroźnej Norwegii, gdzie nowy, jeszcze potężniejszy stwór sieje spustoszenie, a bohaterowie znani z pierwszej części stają przed największym wyzwaniem w swojej karierze. Troll 2 – pierwszy zwiastun i data premiery Pierwsze ujęcia pokazują scenę w górskim kurorcie, gdy nieznany dotąd troll dosłownie rozrywa dach willi, zaglądając do środka niczym nieproszony gość. Wkrótce okazuje się, że to tak zwany Megatroll, istota większa i bardziej niebezpieczna niż potwór z pierwszego filmu. Choć udaje się ją pojmać, szybko wymyka się spod kontroli, co zmusza władze do wezwania pomocy Nory Tidemann, bohaterki znanej widzom z poprzedniej części.

Historia ponownie sięga głęboko w nordycką mitologię i legendy. Nora i jej sojusznicy starają się odkryć sekrety ukryte w starożytnych podaniach, by zrozumieć naturę nowego zagrożenia. Co więcej, bohaterowie decydują się na desperacki krok i próbują zawiązać nietypowy sojusz z innym trollem. Troll 2 to największy projekt filmowy w historii krajów nordyckich. Za kamerą ponownie stanął Roar Uthaug, a scenariusz napisał Espen Aukan. W obsadzie znaleźli się: Ine Marie Wilmann, Kim Falck oraz Mads Sjøgård Pettersen.

GramTV przedstawia:

Pierwsza część Trolla zdobyła rekordową popularność i do dziś pozostaje najchętniej oglądanym nieanglojęzycznym filmem w historii Netfliksa. Sequel ma jeszcze bardziej podnieść poprzeczkę, zarówno pod względem rozmachu scen akcji, jak i skali emocji. Premiera Troll 2 została zaplanowana na 1 grudnia tego roku.

