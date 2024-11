Recenzja LEGO Horizon Adventures - Prawie Lego, prawie Horizon

Nic w tej grze nie jest takie jak zazwyczaj, co nie oznacza, że to gra innowacyjna. Raczej taka, która sama nie wie czym chce być.

Hasło “nowy Horizon” brzmi jak mokry sen wielu milionów fanów marki. Nie sądzę jednak, aby mariaż tej serii z klockami LEGO był dokładnie tym czego się spodziewali. Podobnie jak jednoczesne wydania gry również na Switchu (nie jest to jednak pierwszy raz w historii Sony, bo multiplatformowa jest seria MLB The Show). Jeszcze inna sprawa, że LEGO Horizon Adventures to też nie jest klasyczna gra z popularnymi zabawkami w roli głównej. Spodziewajcie się więc, że wszystko będzie tutaj inne niż zwykle. Czy też lepsze? Co do tego mam już pewne wątpliwości.

Fabuła LEGO Horizon Adventures nie jest kanoniczna i nie wprowadza nic nowego do uniwersum. Ponownie przenosimy się do początków historii Aloy, która wyrusza w świat, aby dowiedzieć się kim jest jej matka. Po drodze będzie musiała uratować świat przed Helisem, który przewodzi czcicielom Słońca i jednocześnie chce zniszczyć życie na Ziemi. Całość przedstawiona jest oczywiście w humorystyczny sposób. Nie ukrywajmy też, że jeśli ktoś spodziewał się dojrzałego humoru to tutaj go nie znajdzie. Wszystko jest typowe dla tego co prezentuje świat Lego. Pokłady śmiechu czekają może na najmłodszych, a nie dorosłego. Trudno jednak mieć o to pretensje. Takie już bez wątpienia były założenia tego projektu.

LEGO Horizon Adventures to okazja nie tylko do powrotu do popularnego świata, ale też możliwość ponownego spotkania ze znanymi postaciami. Na początku gry znowu wita nas Rost, który wychowywał Aloy. Później pojawia się między innymi Sylens, Erend czy Varl. W grze jest też kooperacja, a więc po raz pierwszy będziemy mogli wcielić się w niektórych bohaterów. LEGO Horizon Adventures pozwala na zabawę w dwie osoby, które mogą łącznie skorzystać z czterech postaci - Aloy, Erend, Varl oraz Teersa. Każda jest nieco inna, ma odmienną broń oraz możliwości bojowe. To też sprawia, że… niektóre postacie są niegrywalne.

Czterech do wyboru, ale łatwo dać się nabrać

Przejdźmy płynnie do walki, które stanowią trzon rozgrywki. Aloy klasycznie korzysta z łuku. Nie potrafię tylko zrozumieć dlaczego twórcy zdecydowali się na tak złe sterowanie. Celowanie i poruszanie się jest pod tym samym analogiem. Nie ma więc możliwość iść w lewo i celować w prawo. Tak działa każdy porządny twin stick shooter i tutaj powinno być podobnie. Dalej, podstawowy strzał Aloy jest guzik warty. Strzała momentalnie opada i trafia tylko jeśli przeciwnik jest tuż obok bohaterki. Sens ma tylko przytrzymanie przycisku i użycie silniejszego ataku. Nie jest to specjalnie wygodne i sprawia, że walki pozbawione są odpowiedniej dynamiki oraz, co najważniejsze, przyjemności. Początkowo przeciwników jest niewielu, a więc problemu wielkiego nie ma. Później jednak robi się nieprzyjemnie.

Z Aloy nie jest jednak najgorzej. Teersa rzuca wybuchającymi przedmiotami, przez co walka nią jest wręcz fatalna. Wybrałem ją na próbę w drugiej połowie gry i uznałem, że tą postacią po prostu nie da się samodzielnie przejść misji. To znaczy może i się da, ale jest to zbyt trudne i męczące. Totalnie bezsensowny design. Co innego Erend i Varl. Nimi, mimo ograniczeń sterowania, gra się całkiem nieźle. Oni zdecydowanie uratowali mi przyjemność z zabawy. Mimo wszystko muszę przyznać, że walka mogłaby być znacznie lepsza. Dotyczy to oczywiście sterowania. Reszta jest na odpowiednim poziomie. Klasycznie dla Horizon maszyny mają słabe punkty i skuteczność w pojedynkach zależy właśnie od tego, czy uda nam się w nie trafić. Myślę więc, że gdyby nie kilka dziwnych decyzji twórców walka mogłaby być na bardzo wysokim poziomie.