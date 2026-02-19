Recenzja High on Life 2 – komedia przeplatana przeciętnym shooterem

Gry wideo oferują szeroki wachlarz emocji. Często ekscytują, straszą czy dają do myślenia. Rzadko jednak próbują nas rozbawić. Komedia z gamingiem zazwyczaj nie idzie w parze. Tym bardziej zaskakujący był sukces High on Life, który trzy lata temu zachwycił zabawnym scenariuszem pełnym dobrych żartów. Nie było w tym przypadku, skoro studio Squanch Games założył między innymi Justin Roiland, współtwórca genialnego Rick i Morty. Jego gra miała zresztą podobny klimat. Teraz wraca w nowej, jeszcze większej odsłonie, aby ponownie rozbawić graczy.

Pierwsze High on Life zostawiło nas w sytuacji, w której główny bohater stał się najpopularniejszym łowcą głów w całej galaktyce, a teraz nie tylko poluje na kolejnych złoczyńców, ale też wciela się w rolę międzyplanetarnej gwiazdy. Wywiady, reklamy, filmy i kolejne zlecenia przeplatają się, przykrywając pudrem rozsypującą się rodzinę. Rodzice bohatera rozwodzą się, a nowym partnerem jego matki zostaje znany z jedynki Lezduit. Wszystko się wali, a do tego siostra postanawia walczyć o ludzkość na własną rękę. Tak sielankowe życie gwiazdy prysło w mgnieniu oka.

W High on Life 2 nie jesteśmy tym dobrym – aby ratować siostrę przyłączamy się do ruchu próbującego siłą uchronić ludzi przed zagładą. Zła Big Pharma chce ich zamieniać w pigułki i prowadzi niebezpieczne eksperymenty. Bohater porzuca swoje dotychczasowe życie i jednocześnie sam staje się celem dla łowców głów. Sytuacja jest nieciekawa, ale teraz za późno na wycofanie się. Jak można się domyślić, High on Life 2 nie będzie tylko grą o bohaterze ratującym ludzkość – w czasie kampanii weźmiemy udział w wielu niecodziennych wydarzeniach, jak ratowanie ojca z ziemskiego kultu, udział w konwencie polityków czy rodzinny obiad. W pokręconej, patchworkowej familii nawet tak błahe czynności potrafią zaskakiwać.

Pierwszy High on Life był bardzo zabawny i zaskakujący. Drugi miał przed sobą duże wyzwanie, aby wznieść się na jeszcze wyższy poziom. Od pierwszych minut gry widać, że twórcy zrobili co mogli, aby sprostać wysokim oczekiwaniom. Już wstęp jest poprowadzony w bardzo oryginalny sposób, a cała kampania skoncentrowana jest na dialogach, żartach i historii, a nie na czymś innym. Momentami można wręcz odnieść wrażenie, że High on Life 2 jest nieco przegadane. Nie jest to też klasyczny shooter, bo sekcje bardziej narracyjne wręcz przeważają nad strzelaninami. Są nawet momenty, w których na dłuższą chwilę odstawiamy bronie i więcej rozmawiamy niż walczymy.

Tego rozmachu grze nie można odmówić. Twórcom trzeba też przyznać, że mieli mnóstwo kreatywnych pomysłów na postacie czy wydarzenia, w których weźmiemy udział. Jest więc niezwykle intensywnie, a każda minuta rozgrywki jest nieprzewidywalna. Trzeba więc pochwalić deweloperów za to, że wykonali ogromną pracę, aby High on Life 2 był pełen niecodziennych, komediowych sytuacji. Z drugiej jednak strony jakby zabrakło w tym najważniejszego, czyli żartów. W kilku momentach zaśmiałem się na głos, ale ostatecznie nie było tego specjalnie dużo. Każda linijka dialogowa napisana jest w komediowym stylu, ale konkretnych żartów jest moim zdaniem zdecydowanie za mało. Jak na grę, która stoi humorem, jest to solidny problem.

Więcej gadania niż konkretów

O ile skala gry, w tym efektowne, oskryptowane sceny (np. związane z walkami z bossami), znacząco wzrosła względem jedynki, tak zdecydowanie brakuje mi progresu w kwestii walki. High on Life można było wiele wybaczyć przez brak oczekiwań i zaskakująco dobry humor. Niestety kontynuacja powinna pokazać nieco więcej. W mojej opinii to po prostu mocno przeciętny shooter. W szczególności męczył mnie początek, w którym nie miałem wiele przyjemności z walki. Bronie trzeba było zdecydowanie zbyt często przeładowywać, trwało to za długo, a obrażenia były za małe. Brakowało też uczucia mocy. Z czasem jednak arsenał nieco się zwiększył i pojawiły się pistolety czy karabiny, które oferowały więcej przyjemności. Początek rozgrywki był więc pod tym kątem kiepski, ale później poziom wzrósł do akceptowalnego. Nie zmienia to faktu, że nowe High on Life powinno mieć znacznie lepszy gun play.