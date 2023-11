Recenzja gry Terraformers na PlayStation 5 - kolonizacja Marsa na konsoli

W istocie mamy tutaj do czynienia ze strategią ekonomiczną z elementami karcianki, w której rozgrywka prowadzona jest w systemie turowym; gra zawiera także rozwiązania charakterystyczne dla klasycznych roguelite’ów. Niezły miszmasz, prawda? Zresztą, jeśli w tym momencie trochę się przestraszyliście, to uspokajam - gra zawiera bardzo dobrze zrealizowany samouczek, to po pierwsze, a po drugie jest to jeden z tytułów łatwych do zrozumienia, ale trudnych do perfekcyjnego opanowania. Przez większość czasu obcowania z Terraformers miałem ponadto wrażenie, że mam do czynienia z cyfrową wersją pewnej planszówki…

Ale na razie w wirtualnym świecie. Jak wynika bowiem z najnowszych informacji, do 2040 roku NASA zamierza wybudować pierwsze drukowane domy na Księżycu. W istocie jednak my, mieszkańcy Ziemi, wielokrotnie zastanawialiśmy się nad tym, kiedy dane nam będzie przeprowadzić się na Czerwoną Planetę. I właśnie o tym traktuje debiutancka produkcja niewielkiego studia Asteroid Lab, która w marcu ukazała się na PC dzięki firmie Goblinz Publishing, a we wrześniu za sprawą polskiego Klabatera pojawiła się również na konsolach Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 i Switchu.

Do tego dochodzą dodatkowe talenty, dzięki którym możemy zyskać dostęp do bonusowych kart (o których więcej za chwilę), wspomnianych już zasobów czy nawet możliwości postawienia nowych budynków. Po czasie odblokowujemy także specjalizacje przywódców dające nam różnego rodzaju profity - zyskujemy więcej energii na turę, zgarniamy dodatkowe punkty nauki czy też stawiamy budynki, wydając na nie mniej surowców.

Na początku zarządzamy wyłącznie jednym miastem, lecz bardzo szybko dane nam będzie założyć kolejne metropolie. Klikając na miasto przechodzimy z widoku Czerwonej Planety właśnie na widok miasta, które - tak samo jak Mars - jest tutaj ukazane w takim trochę jakby trójwymiarowym, statycznym środowisku. W każdym mieście znajdują się pola, niektóre są wolne, na innych znajdziemy skały, które musimy usunąć, by móc coś zbudować. Trzeba pamiętać oczywiście o regularnym zakładaniu nowych miast w specjalnie wyznaczonych miejscach, ale stanie się to możliwe dopiero wtedy, gdy do nich dotrzemy, uprzednio odkrywając wszystkie przylegające tereny. Będziemy musieli ponadto dysponować odpowiednią liczbą surowców, by móc stworzyć nowe miasto.

W związku z powyższym rozgrywka w Terraformers polega głównie na sukcesywnym odkrywaniu nowych pól, wykorzystując do tego wspomnianą już umiejętność przywódcy (zużywa to energię, jeden z cennych zasobów) czy też satelity, do której dostęp zyskujemy wraz z postępami osiągniętymi w trakcie zabawy (satelity nie zużywają energii, ale nie możemy z nich korzystać w każdej turze). Robimy to oczywiście po to, by pozyskiwać wspomniane już surowce, które będziemy wydobywać, a także stawiać kopalnie w wyznaczonych do tego miejsca. W istocie wszystko uzależnione jest od tego, jakim przywódcą dysponujemy i jakie posiada on zdolności. Regularnie musimy wybierać nowego przywódcę, rezygnując z poprzedniego, co skutecznie urozmaica przebieg zabawy, ale nie pozwala na opracowanie jednej słusznej taktyki na dłuższą metę. Do teraz nie wiem, czy to dla mnie raczej zaleta, czy też wada. Niby jest ciekawiej, ale w tym aspekcie autorzy Terraformers wprowadzają trochę niepotrzebnego zamieszania.

Po lewej stronie ekranu znajdują się z kolei informacje na temat posiadanych przez nas zasobów i tego, ile jednostek danego surowca produkujemy w każdej turze. W razie potrzeby możemy handlować z Ziemią, eksportując nadmiar zapasów, by importować to, czego nam brakuje. A brakować nam - przynajmniej początkowo - będzie wszystkiego regularnie, bo tych surowców jest całkiem sporo i każdy z nich odpowiada za coś innego.

Dzięki żywności będziemy mogli zwiększać populację, energia wykorzystywana jest do odkrywania i usuwania skał, nauka pozwala na opracowywanie nowych technologii, stawianie coraz bardziej zaawansowanych budynków i rozprzestrzenianie bakterii, natomiast woda okazuje się niezbędna do wytwarzania żywności i rozprzestrzeniania fauny. Grając w Terraformers pozyskujemy także azotany, czyli nawóz pozwalający na wytwarzanie żywności i rozprzestrzenianie flory, krzemiany (surowiec przeznaczony do przeprowadzania badań naukowych), tytan służący przede wszystkim do budowy kopalni, robotów i budynków przemysłowych oraz tryt - paliwo do elektrowni i surowiec wykorzystywany w projektach kosmicznych.

Terraformers jest również karcianką

W każdej turze możemy, a w zasadzie musimy wybierać projekty, czyli de facto karty z budynkami czy innego rodzaju konstrukcjami, które umieszczamy głównie w miastach, a czasem na marsjańskich polach, o ile dysponujemy odpowiednią liczbą surowców. Pola najpierw odkrywamy, a następnie zajmujemy, włączając je do naszego miasta, co pozwala nam właśnie stawiać na nich rozmaite konstrukcje, takie jak chociażby lądowiska pozwalające na importowanie i eksportowania zasobów. Wszystko tu idealnie ze sobą współgra i działa w taki sposób, abyśmy musieli pomyśleć tu i teraz, a nawet trochę przewidzieć przyszłość. Tym bardziej, że można mieć jedynie osiem projektów w talii, a nadmiar trzeba sprzedać.

Zagrywając karty i stawiając budynki w Terraformers zwiększamy liczbę punktów zwycięstwa. Jeśli zapełnimy cały pasek, wygramy daną rozgrywkę. W pierwszym z wielu scenariuszy, którego ukończenie (wraz z samouczkiem) zajmie nam około dwie godziny, musimy uzyskać raptem 300 punktów zwycięstwa, regularnie zwiększając m.in. przyrost poparcia i liczbę zasobów, tworząc szlaki handlowe (czy to z ziemią, czy też z kopalni), jednocześnie zaspokajając potrzeby mieszkańców, które rosną w trakcie zabawy.

Ale o jakich kartach w zasadzie mówimy?

Tak naprawdę o takich, jakich - przynajmniej w dużej części - można się spodziewać. Wśród podstawowych kart znajdziemy między innymi uprawę szklarniową zapewniającą jeden punkt żywotności na turę albo moduł mieszkalny zwiększający limit budynków i pól w mieście. Z czasem budujemy również szkołę i uniwersytet, nawet sąd, centrum rozrywki, lądowisko… Sporo tego, a to dopiero wierzchołek góry lodowej, bo w Terraformers będziemy odkrywać samouczącą się sztuczną inteligencję czy superkomputery badawcze. Stworzymy hodowlę mięsa, wyposażymy swoich podopiecznych w drony dostawcze, a z czasem odkryjemy nowe gatunki zwierząt, roślin i bakterii.

Jak już się pewnie domyślacie, tytuł recenzowanej produkcji nie jest przypadkowy, bo faktycznie zajmujemy się terraformacją Marsa. Stawiamy więc budynki i wykorzystujemy dodatkowe projekty, dbając tym samym o poziom tlenu, atmosfery i mórz na Czerwonej Planecie, a także wpływając na temperaturę. Oczywiście nie trzeba zajmować się jednocześnie wszystkim, można skupić się na wybranym aspekcie w jednym momencie. Trzeba też uważać, by nieopatrznie nie doprowadzić choćby do zalania niektórych terenów, jednocześnie wciąż zaspokajając potrzeby mieszkańców i wpływając na wygląd poszczególnych obszarów.