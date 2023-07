Recenzja finałowych odcinków 3. sezonu Wiedźmina. I tylko Henry’ego Cavilla żal

Czarodziejskie wojny

Netflix wciąż nie przekonał się do tradycyjnego, cotygodniowego wypuszczania kolejnych odcinków swoich seriali, ale coraz częściej platforma decyduje się na dzielnie sezonów na dwie części. I w dobie wstrzymania produkcji wielu filmów i seriali spowodowanych strajkiem amerykańskich scenarzystów i aktorów, powinniśmy do takiej formuły jak najszybciej się przyzwyczaić. Dla serwisu to czysta korzyść, gdyż mogą utrzymać widzów zainteresowanych konkretnymi produkcjami na dłużej, bez potrzeby marketingowej walki, aby przekonać ich do sięgnięcia po inne tytuły. Netflix skorzystał z tej opcji w przypadku trzeciego sezonu Wiedźmina, zapewne licząc, że szybko uda im się rozpocząć pracę nad czwartym sezonem, dzięki czemu przerwa nie będzie trwała zbyt długo, szczególnie gdy na horyzoncie miał być następny aktorski spin-off. Ale plany zostały pokrzyżowane, dodatkowo część widzów niechętnie wróci do czwartego sezon z Liamem Hemsworthem, a na domiar złego samo zakończenie trzeciej serii nie należy do udanych. Choć trzeba przyznać, że w niektórych elementach widać jakąś poprawę.