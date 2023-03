Recenzja filmu Zabójcze wesele. Na noże w Paryżu

Dopiero co pod koniec ubiegłego roku otrzymaliśmy Glass Onion, czyli drugą część słynnego Na noże od Riana Johnsona, a kilka miesięcy później Netflix proponuje kontynuację swojej innej kryminalnej serii. Zabójczy rejs może nie zdobył tak szerokiego uznania, jak zdecydowanie dojrzalsza seria o Benoit Blancu, odwołująca się pełnymi garściami do powieści Agathy Christie, ale przyciągnęła przed ekrany wystarczającą ilość osób, aby platforma dała zielone światło dla drugiej części. Tak też się stało i po niecałej czteroletniej przerwie Adam Sandler i Jennifer Aniston powrócili jako małżeństwo Spitzów, aby rozwiązać kolejną kryminalną zagadkę. I była to jak najbardziej dobra decyzja, gdyż Zabójcze wesele to film pod każdym względem lepszy, ciekawszy, zabawniejszy i lepiej przemyślany od poprzedniczki.

Po brawurowym odkryciu spisku stojącym za zamordowaniu miliardera Malcolma Quince'a, Nick (Adam Sandler) i Audrey Spitzowie (Jennifer Aniston) założyli własną agencję detektywistyczną, która jednak nie radzi sobie najlepiej. Małżeństwo potrzebuje kolejnej głośnej sprawy, aby uratować ich podupadający biznes. Jedyną nadzieją jest morderstwo na weselu ich przyjaciela Maharadży (Adeel Akhtar), na który zostają zaproszeni w ostatniej chwili. Na miejscu poznają piękną wybrankę serca Maharadży, Claudette Joubert (Mélanie Laurent), jego siostrę Sairę (Kuhoo Verma), byłą kochankę hrabinę Sekou (Jodie Turner-Smith) z jej asystentką Imani (Zurin Villanueva) oraz najbliższego przyjaciela Franscico (Enrique Arce). Podczas próby generalnej dochodzi do morderstwa nowego ochroniarza Maharadży, a bogaty dziedzic znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Dla Nicka i Audrey to wyjątkowa okazja, aby udowodnić swoją wartość i zaprezentować się z jak najlepszej strony przed Connerem Millerem (Mark Strong), który prowadzi dochodzenie.

Wraz ze Spitzami bierzemy więc udział w kolejnej standardowej historii kryminalnej z kilkoma podejrzanymi, którzy mają swoje własne motywy, aby porwać Maharadżę i zażądać za niego ogromnych pieniędzy. Począwszy od przyszłej żony Claudette, która musiałaby podpisać intercyzę przed zawarciem małżeństwa, po Sairę, która żyje w cieniu swojego nierozgarniętego brata. Nick i Audrey otrzymują więc idealną sprawę, aby podreperować swoją reputację, tym samym udowadniając, że pomyślnie rozwiązana sprawa miliardera Quince’a nie była przypadkiem dla detektywistycznej pary. Nie będzie to jednak takie proste, gdy Audrey dopiero uczy się z podręcznika napisanego przez Millera podstaw fachu, zaś Nick posiada wiele wad, które utrudniają mu skuteczną śledczą pracę. Razem jednak stanowią idealnie uzupełniającą się parę, przed którą powinien drżeć każdy przestępca.

Choć Zabójcze wesele nie ma w sobie tyle błyskotliwości, odwagi i twórczych ambicji co seria Na noże, to ciężko filmowi odmówić uroku, udanego humoru i przede wszystkim dostarczenia sporej dawki rozrywki. Śledzenie kolejnych pomyłek głównych bohaterów sprawia dużo zabawy, której pierwsza część nie do końca potrafiła dostarczyć. Gdy Zabójczy rejs próbował być parodią gatunku, tak kontynuacja to pełnoprawny kryminał z dużą dawką humoru i to połączenie zdecydowanie wyszło filmowi na dobre. Warstwa kryminalna wciąga od samego początku dzięki barwnym, ale nieprzerysowanym podejrzanym, zaś nienachalny humor pozwala wyróżnić Zabójcze wesele na tle innych współczesnych kryminałów.