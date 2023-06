Recenzja filmu Spider-Man: Poprzez multiwersum. Zapomnijcie o Bez drogi do domu

Debiutujący pod koniec 2018 roku Spider-Man: Uniwersum zmienił układ sił w branży animowanej. Christopher Miller i Phil Lord wraz z Sony Pictures stworzyli coś innowacyjnego, co mogło spodobać się zarówno dorosłym widzom, jak i dzieciom. Chociaż na całym świecie tworzy się najróżniejsze animacje, to mainstream na długie lata został zawładnięty przez stylistykę znaną z Disneya i Pixara. Powielana przez kolejne lata straciła już na swojej atrakcyjności, aż nadszedł nowy Spider-Man, który pokazał, że z ogromnym powodzeniem da się przebić z czymś nowatorskim, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Ale sukces Spider-Man: Uniwersum tkwił również w miłości twórców do świata Pajączka, głównych bohaterów i trzymaniu się pewnych superbohaterskich ram, których nawet schematyczność nie bardzo tym razem przeszkadzała. Wszystko to zaowocowało jeszcze lepszą kontynuacją. Spider-Man: Poprzez multiwersum to dzieło kompletne, które nie tylko jest jednym z najlepszych przedstawicieli kina superbohaterskich w historii, ale ogólnie wszystkich filmów.

Możecie całkowicie zapomnieć wszystkie zwiastuny Spider-Man: Poprzez multiwersum. Twórcy świadomie, ale sprytnie oszukiwali widzów czekających na film, aby podczas seansu sprawić im wielką niespodziankę. Jeżeli więc myślicie, że jesteście w stanie przewidzieć, jak potoczy się od samego początku do końca ta historia, to jesteście w ogromnym błędzie. Już sam początek pozwala nam lepiej poznać Gwen, jej motywację, ale również liczne problemy w życiu prywatnym. W pewnym momencie może się nawet wydawać, że Spider-Woman będzie równorzędną bohaterką do Milesa Moralesa. Twórcy jednak nie zdecydowali się na taką rewoltę i to Spider-Man pozostaje centralną postacią, choć przy wsparciu bardziej rozbudowanych, charyzmatyczniejszych i ciekawszych bohaterów, niż w poprzedniej części.

Zresztą pobocznych postaci mamy tu prawdziwe zatrzęsienie, a każdy, kto otrzymuje choć trochę więcej czasu, niż kilka sekund, sprawdza się bez zarzutów. Rzecz jasna najlepiej wypada Miguel O'Hara, czyli popularny Spider-Man 2099, którego motywacje do utrzymania multiwersum w całości są wiarygodne, a zarazem bardzo dramatyczne. Ciężko więc traktować go jako kolejnego antagonistę, a raczej antybohatera, który robi to, co uważa za słuszne, nawet jeżeli zamierza nagiąć pewne superbohaterskie zasady w stosunku do Milesa Moralesa. Tworzy to bardzo ciekawy konflikt, który na nowo odkrywa wyświechtane już powiedzenie, że „z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność”. Motyw ten stanowi o istocie Spider-Mana i był obecny w każdej produkcji z Pajączkiem, ale tym razem otrzymujemy inne podejście do siły, jaką dysponuje główny bohater i co z nią się tak naprawdę wiążę, a także jak można ją wykorzystać.

Film zastanawia się również, czy los superbohatera jest z góry przesądzony i należy podtrzymywać te same reguły, nawet jeżeli prowadzą one do tragedii. Co prawda, rozwinięcie tego wątku otrzymamy w trzeciej części, ale Spider-Man: Poprzez multiwersum kładzie solidne podwaliny, które pozwalają inaczej spojrzeć na historię tytułowego bohatera i całą symbolikę, które się z tym wiąże. Służy to również samej historii, która nie jest po prostu tą samą superbohaterską opowieścią, którą wszyscy doskonale znamy.