Recenzja filmu Renfield. Szarżujący Nicolas Cage i scenariusz z generatora

Wampiry musiały ustąpić zombie miejsca w mainstreamie, które od wielu lat z powodzeniem stały się potworami numer jeden w popkulturze. Nie znaczy to, że krwiożercze nietoperzo-ludzie nie chcą odzyskać tego, co im się należy, ale ostatnio wychodzi to raczej z mizernym skutkiem. Promykiem nadziei miał być Renfield, czyli nieformalna kontynuacja popularnej historii o hrabim Drakuli, który skupia się na jego sługusie – tytułowym Robercie Montague Renfieldzie. I choć film potrafi skutecznie parodiować poprzednie przygody słynnego Pana Ciemności, szczególnie te z Belą Lugosi, to historia szybko zatraca się w schematach, przypominając zaginiony film, który został stworzony z myślą o premierze na streamingu.