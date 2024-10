Recenzja filmu Plastikowe pistolety - francuska jazda bez trzymanki

Plastikowe pistolety (Les pistolets en plastique) to kolejna ciekawa propozycja seansu na 10. edycji Splat!FilmFest. Francuscy twórcy na początku filmu informują, że jest on inspirowany wydarzeniem mającym miejsce w rzeczywistości. Nietrudno się domyślić, że może chodzić o któreś ze słynnych zatrzymań na lotnisku, kiedy to policja użyła środków nieadekwatnych do sytuacji i/lub przetrzymywała człowieka, choć nie miała do tego rzetelnych podstaw. Jak by nie było, to właśnie przydarza się jednemu z bohaterów obrazu w reżyserii Jeana-Christophe’a Meurisse’a.

Roller coaster śmiesznych i strasznych kuriozów

Michel Uzès (Gaëtan Peau), nieco ekscentryczny, ale będący po właściwej stronie prawa tancerz country, wybiera się do Kopenhagi na konkurs i występy. Niestety, po drodze zdarzają mu się incydenty, które nie sprzyjają pozostaniu w równowadze psychicznej. Wisienkę na torcie stanowi to, że gdy dociera na docelowe lotnisko, duńscy funkcjonariusze zdążyli już otrzymać rzekomo pewne informacje, iż w istocie mają do czynienia z Paulem Bernardinem (Laurent Stocker), ściganym za zamordowanie żony i dzieci. Zostały wszak przekazane przez słynnego Zavattę (Anthony Paliotti), który w oczach fanów jest współczesnym Sherlockiem Holmesem. Na nic zda się fakt, że Michel w ogóle nie przypomina poszukiwanego mężczyzny. Każda jego próba wykaraskania się z matni kończy się wpadnięciem z deszczu pod rynnę. A raczej pod lufę istnych (plastikowych) pistoletów, które to określenie dotyczy tu nie tylko porywczych mężczyzn.