Recenzja filmu Kokainowy miś. Naćpany predator

Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami Kokainowy miś to nowa komedia twórczyni ostatnich Aniołków Charliego. Sprawdzamy, czy to udana kinowa pozycja.

Niedźwiedź zmieciony z planszy

Ciężko uwierzyć, że ta historia zdarzyła się naprawdę. Kokainowy miś już w samym swoim założeniu wygląda jak ekranizacja internetowej pasty, miejskiej legendy, czy prostego mema o niedźwiedziu, który w lesie znalazł narkotyki i nieświadomy niczego postanowił je zjeść. A jednak w 1985 roku doszło do identycznej sytuacji, choć mniej makabrycznej, za to bardziej dramatycznej dla samego misia, niż pokazano to w filmie. Oryginalny punkt wyjścia pozwolił twórcom na rozpoczęcie szalonej jazdy, pełnej niebezpiecznej fauny, dilerów narkotykowych i samotnej matki, desperacko szukającej swojej córki. Szkoda, że wszystko to zostaje przysłonięte przez rozciągnięty na półtorej godziny żart, który wszystko co najlepsze pokazuje już na samym początku.