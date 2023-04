Recenzja filmu Air. GOAT

Prequel Ostatniego tańca

Michael Jordan to pomnikowa wręcz postać, która przetrwała próbę czasu i pozostaje na świeczniku, chociaż z zawodowym sportem rozstała się dwadzieścia lat temu. Niewielu sportowcom to się udaje, stając się wyłącznie przypisem do historii i statystyk, wypieranych przez młodszych i zdolniejszych. A jednak Jordan wciąż uważany jest za najwybitniejszego koszykarza i jednego z największych sportowców wszech czasów. Patrząc na jego karierę ciężko nie przyznać temu racji, ale budowanie legendy Jordana mogłoby być o wiele trudniejsze, gdyby nie zawziętość i hazardowa wręcz pewność siebie pewnego pracownika firmy Nike, któremu Jordan zawdzięcza więcej, niż ktokolwiek chciałby przyznać. I chociaż Air nie traktuje o samym sporcie, to staje się jednym z najlepszych przedstawicieli filmowego nurtu opowiadającego o sportowcach.