Recenzja dwóch pierwszych odcinków Willow. Disney rzuca rękawice Amazonowi

Czarownik o wielkim sercu

Ten rok najlepiej udowadnia, że sięgnięcie po produkcje sprzed wielu lat, których młoda widownia nie ma prawa pamiętać, to strzał w dziesiątkę. Trzeba jednak odpowiednio podejść do materiału, aby jednocześnie go uwspółcześnić, ale zachować najlepsze elementy oryginału, jak również zadbać ciągłość serii. Top Gun: Maverick jest tego koronnym przykładem i przy odpowiednich pomysłach oraz twórcach można stworzyć kontynuację, która nie tylko przebije poprzedniczkę, ale również zachwyci widownię do tego stopnia, że stanie się globalnym hitem. Sukces ten będzie próbował powtórzyć serialowa wersja Willow, która zadebiutowała na Disney+ po niespełna 35 latach od premiery kultowego filmu fantasy od George’a Lucasa. Czy to się uda? Pewnie nie, ale Willow rozpoczyna się na tyle intrygująco, że warto dać szansę, nawet jeżeli nie jesteście związani nostalgią z pierwowzorem.