Recenzja drugiego sezonu Cień i kość. To wciąż udane fantasy, ale…

Drugi sezon Cień i kość na szczęście nie podąża tą samą drogą, co druga seria Wikingowie: Walhalla i nie staje się wyłącznie zapychaczem przed nadciągającą, ciekawszą historia w trzecim sezonie. Mimo to pierwsze odcinki powoli rozwijają historię, sugerując, że jednak możemy otrzymać sezon przejściowy. Nic jednak bardziej mylnego i fabuła zaczyna wskakiwać na właściwe tory, kontynuując niezakończone wątki z pierwszego sezonu. Jeżeli więc Cień i kość nie porwała Was w premierowych ośmiu odcinkach, to kolejne epizody raczej w tej materii nic nie zmienią i nie zachęcą Was do lepszego poznania tego świata.

Twórcy dobrze wywiązali się z zadania zaprezentowania nam kolejnych zakątków bogatego świata stworzonego przez Leigh Bardugo. Przede wszystkim nowe lokacje królestwa Ravki, czy też Ketterdamu z Kerchu. Drugi sezon na szczęście nie jest przeładowany kolejnymi miejscówkami, czy też bohaterami, więc twórcy oszczędzili nam nadmiernej ekspansji świata, tylko po to, aby już teraz rozpocząć nowe wątki, które byłyby rozwijane w trzecim sezonie lub stały się podstawą do stworzenia spin-offów.