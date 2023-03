Przepis na lasagne Garfielda

Przepisy kulinarne z gier, filmów i seriali to najnowsza seria, która mamy nadzieję, otworzy przed Wami świat kulinariów! Jeśli mamy tutaj fanów makaronów, dużej ilości sera, a do tego gierki „Garfield: Lasagna World Tour” – sposób na Garfieldową lasagnę będzie dla Was idealnym pomysłem. Jeśli macie dosyć tradycyjnych kotletów, makaron w dłoń i podążajcie za przepisem razem z nami!

Światowy sukces makaronowego przekładańca



Makaron to bez wątpienia produkt, który kojarzy się najbardziej z kuchnią włoską. Z biegiem lat jednak zapiekanki makaronowe podbiły kuchnie całego świata. Aktualnie lasagna jest popularną formą obiadu w Stanach Zjednoczonych. Nie bez powodu to danie było również inspiracją dla twórców wielu kreskówek, filmów, seriali czy gier.

Zacznijmy od tego, od czego zależy sukces prawdziwej lasagni... mięso wieprzowo-wołowe to jedno, ale nie zapominajmy o aromatycznej passacie oraz sosie beszamelowym. Dziś poznacie prosty przepis na domowy sos, ale i całe danie. Jesteśmy pewni, że wyjdzie Wam perfekcyjnie i nie będziecie musieli mówić tego, co Garfield… kiedy ja mam zły dzień, wszyscy mają zły dzień.

Przepis na lasagnę niczym z kreskówki!

Składniki:

Na sos beszamelowy:

- 2 szklanki mleka

- 3 łyżki mąki pszennej

- 50 g masła - 1/4 kostki

- 1/4 łyżeczki pieprzu

- 1/4 łyżeczki soli

- 1/4 łyżeczki gałki muszkatałowej

Na lasagnę:

- 200 g makaronu do lasagni

- 400 g mielonego mięsa wołowo-wieprzowego

- 2-4 ząbki czosnku

- 2 cebule

- 500 g dojrzałych, obranych ze skórki pomidorów lub pomidorów z puszki

- 100 g oliwy z oliwek

- 300 g żółtego sera (możecie połączyć go z innymi rodzajami, które lubicie)

- przyprawy do smaku: sól, pieprz, gałka muszkatałowa, czosnek, bazylia – wedle uznania

Sposób przygotowania:

Sos beszamelowy:

1. Na małym ogniu rozpuść masło w małym rondelku

2. Po otrzymaniu płynnej formuły dodawaj mąkę po jednej łyżce, cały czas mieszając

3. Kiedy połączysz dokładnie masło z mąką, dodaj mleko oraz dodaj przyprawy

4. Zwiększ moc panika i cały czas mieszaj, do momentu widocznego zgęstnienia

5. Gdy sos będzie przypominać kisiel, możesz zdjąć go z palnika i przejść do przygotowywania lasagni

Cała lasagna:

1. Cebulę kroimy w kostkę, a czosnek drobno siekamy

2. Na rozgrzanej oliwie podsmażamy mięso razem z czosnkiem oraz cebulą

3. Dodajemy pomidory oraz doprawiamy przyprawami

4. Płaty makaronu układamy w naczyniu żaroodpornym, wysmarowanym wcześniej oliwą

5. Na płaty makaronu wykładamy w kolejności: ser, sos bolognese, sos beszamelowy oraz znowu ser

6. Układamy warstwy do momentu wykończenia składników

7. Na sam koniec wylewamy sos beszamelowy oraz posypujemy całość serem

Lasagnę pieczemy przez 40 minut w 180-200 ºC (bez termoobiegu).