Recenzja Yet Another Fantasy Title - GTA w średniowieczu teraz też z magią

Kto jak kto, ale ja jestem wielkim zwolennikiem recyklingu. Takiego ogólnego, nie tylko segregowania śmieci. Po prostu nie lubię jak rzeczy się marnują. Kwestia oszczędności i praktyczności. Tylko czy dotyczy to też świata elektronicznej rozrywki? Tam oczekujemy rzeczy nowych, świeżych i kreatywnych. Czy reskin gry, w dodatku przeciętnej, może spotkać się z pozytywnym odbiorem? Zaraz się o tym przekonamy.

W 2021 roku premierę miał Rustler, czyli pastiszowa wersja starych, izometrycznych wydań Grand Theft Auto przenosząca akcję z metropolii do średniowiecza. W swojej recenzji wystawiłem ocenę 6,7/10, krytykując głównie nadmierną prostotę kluczowych mechanik, brak polotu w scenariuszu, który miał śmieszyć oraz problemy z punktami kontrolnymi. Na plus zaliczyłem pomysł, liczne nawiązania do hitu Rockstar Games czy rozsądną skalę gry. Umówmy się jednak, taka ocena jest co najwyżej przyzwoita. Rustler wielkim hitem artystycznym nie był. Podobnie w kwestii sprzedaży. Nic co sugerowałoby, że warto zainwestować w duży sequel. Było jednak wystarczająco dobrze, aby coś z tematem zrobić. Tak studio Jutsu Games przeniosło wszystko co zrobiło do małego Atomic Wolf, które zabrało się za miks reskina, sequela i czegoś zupełnie nowego. Jak z tym nietypowym projektem poradzili sobie twórcy świetnego Mad Age & This Guy oraz słabego Liberated?

Co konkretnie oznacza reskin? Przede wszystkim podmiana wierzchniej warstwy i sprzedawanie tego jako coś nowego. Dosłownie. Yet Another Fantasy Title to nic innego jak Rustler w delikatnie innej otoczce. W końcu od średniowiecza do fantasty nie ma zbyt dalekiej drogi. W gruncie rzeczy mamy po prostu nową historię. Ta opowiada o krainie terroryzowanej przez smoka, który zabił dotychczasowego króla. Nowego nie ma, a lokalna ludność czeka na zbawiciela. Tym przypadkowo może się okazać totalnie losowy facet, którego pech polegał na tym, że znalazł się w złym czasie i miejscu. Oczywiście cała historia ma humorystycznie nawiązywać do typowych klisz z powieści, filmów i gier fantasy. Mamy więc rycerza w lśniącej zbroi, karmienie smoka owcami czy oczywiście wzorowanego na Gandalfie (ma nawet podobne imię) maga, który mimo wyraźnej nadwagi próbuje prowadzić głównego bohatera do szczęśliwego finału.

Siłą Yet Another Fantasy Title powinien być więc humor. Podobnie jednak jak w przypadku Rustlera ciężko się go doszukać. Widać, że robili to ludzie znający te wszystkie typowe dla fantasy motywy. Starali się, chcieli do nich nawiązywać (często aż zbyt łopatologicznie), ale komediowego talentu nie odnotowałem. Umieszczanie w tych realiach rzeczy charakterystycznych dla współczesności (np. wątek prokuratora ścigającego jedną z postaci) to zdecydowanie za mało. Przykładowo serial 1670 zdobył popularność i uznanie nie nawiązaniami do naszych czasów, a dobrze napisanymi dialogami pełnymi licznych żartów. W Yet Another Fantasy Title jest tego bardzo mało. Taki zresztą był też Rustler. Jeśli więc gra chce rozśmieszać gracza, powinna robić to znacznie skuteczniej.