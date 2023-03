PlayStation 5 – prawdziwa moc grania

Nie da się ukryć, że duża część rozrywki – i to niezależnie od wieku uczestniczących w niej ludzi – odbywa się dzięki elektronice i w świecie wirtualnym. Niemały wkład ma w to powszechność konsol do gier. Właściwie synonimem określenia „konsola do gier" są produkty Sony – PlayStation. Dużą popularnością cieszy się najnowszy produkt z tej serii PlayStation 5.

Popularność konsol do gier ze znaczkiem Sony to już 30-letnia tradycja. W każdej z wypuszczanych systematycznie wersji Sony dbało o to, by konsola zachwycała użytkowników nie tylko najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Dużą wagę firma przywiązywała także do tego, by użytkownik, który zdecydował się na zakup konsoli, czuł się w jakiś sposób wyróżniony (dotyczyło to np. dostępności gier). Między innymi te dwa aspekty sprawiły, że produkty Sony PlayStation stały się popularne wśród użytkowników w różnym przedziale wiekowym. Czy tak jest również w przypadku najnowszego (choć już ponad 2-letniego) produktu tej marki? Na co stać konsolę PlayStation 5? O tym w dalszej części artykułu.

Sony PlayStation 5 – charakterystyka techniczna i dodatki

To, na co w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, to ultraszybki dysk SSD, który ma pojemność 825 GB. Jest on uznawany za bardzo wydajny. Co konkretnie osiągamy dzięki temu jako gracze? Po pierwsze zainstalowane gry są wczytywane niemal natychmiast. Poza tym dzięki temu i dzięki użytej w PlayStation 5 niestandardowej integracji systemów konsoli dane z dysku SSD są odczytywane z niespotykaną do tej pory szybkością. A to z kolei dało twórcom gier nieosiągalne do tej pory możliwości, z których korzystają gracze, ciesząc się np. zapierającymi dech w piersiach efektami wizualnymi. Dzięki temu i wydajnemu układowi graficznemu w wybranych grach można się też cieszyć rozdzielczością 8K. Choć nadal najczęściej spotykane są gry w rozdzielczości 4K. O mocy sony PlayStation 5 decyduje także procesor AMD (ośmiordzeniowy). Sony użyło też niestandardowego procesora graficznego, który obsługuje technologię śledzenia promieni w czasie rzeczywistym. Wszystko to zapewnia graczowi płynną rozgrywkę i obcowanie z bardzo realistycznym światem gier.

Duża gratką dla miłośników gier jest nie tylko sama konsola, ale także dołączony do niej zmodyfikowany pad. Pad nie tylko różni się wyglądem od padów z poprzednich wersji PlayStation. Jest to kontroler bezprzewodowy zaopatrzony w żyroskop, głośnik oraz touchpad. Poza tym pad ten ma sensory odpowiedzialne za reakcję na dotyk i odczuwanie przykładowo zmiany oporu. A to gwarantuje realistyczne efekty dotykowe i adaptacyjne efekty Trigger. Jeśli chodzi o akcesoria, to warto też zwrócić uwagę na słuchawki, które pozwalają całkowicie odizolować się od otaczającej rzeczywistości.

Jakie ulubione gry na konsolę PlayStation 5?

Wśród gier dostępnych na konsolę PlayStation 5 są też takie, które są tylko na wyłączność i mogą w nie zagrać jedynie osoby posiadające to urządzenie. Należą do nich: