Pixel Heaven Forward 2025 - byliśmy, graliśmy i zwiedzaliśmy!

Podsumowujemy to, co działo się 6-8 czerwca w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz Kinie Elektronik podczas Pixel Heaven 2025.

Oczywiście na pewno znajdą się marudy, które powiedzą „mogło być lepiej” – pod tym względem nie ma dyskusji. Jednakże mam wrażenie, że udało się przynajmniej pokazać jak najlepsze chęci, aby warszawskie wydarzenie dla fanów retro i nie tylko w kolejnych latach ponownie rosło w siłę.

Powstanie z popiołów – skromnie, ale z pomysłem na siebie i należytym spokojem

Jeśli ktoś pamięta to już jakiś czas temu Pixel Heaven gościło w murach Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Kina Elektronik, gdy odbyła się pierwsza edycja po roku 2020. Nieco zmienione sale WSF nie przeszkodziły, aby to rozplanowanie wszelkich atrakcji z Pixel Heaven pięć lat później było problematyczne.

Tak, całość wydawała się nieco skromniejsza niż lata temu, ale z drugiej strony czasami mniej znaczy lepiej i nieco bardziej jakościowo. Nadal można było przypomnieć sobie jak grało się na sprzętach z dawnych lat (świetnie prezentowała się salka, gdzie wiele osób grało w Quake 3), można było również przetestować gry biorące udział w Pixel Awards Europe 2025 na komputerach Actina wyposażonych w podzespoły od AMD (np. Tempest Rising of Slipgate Ironworks).

Również idealnym pomysłem było przeniesienie części wykładowej do Kina Elektronik z prostej przyczyny – hałas ze strefy wystawienniczej nie przeszkadzał w wysłuchiwaniu prelekcji czy rozegraniu finału turnieju w Deluxe Ski Jump, któremu przyglądał się sam Jussi Koskela. I właśnie pod tym względem kombinacja w postaci WSF i Elektronika wygrywa o kilka mil przed czy to Pixelem odbywającym się na Mińskiej dwa lata (i trzy lata) temu, czy to ubiegłoroczną edycją w starej zajezdni przy Metrze Marymont.

Nawet, jeśli trzeba było postawić nieco mocniej na eksplorację i poszukiwanie interesujących miejscówek w poszczególnych salach.

Gram.pl swoją cegiełkę do tego wszystkiego również przyłożyło

Już po raz trzeci mieliśmy przyjemność być na Pixel Heaven i w tym roku trzeba powiedzieć, że było naprawdę tłoczno!

Łącznie mogliście zasiąść na jednym z dziesięciu stanowisk uzbrojonych w potężne komputery od Actiny, wyposażonych w peryferia od MSI Gaming oraz Havit, monitory IIYAMA przetestować nowości od Acjtivejet, a także wygodnie rozsiąść się na fotelach oraz pufach od Diablo Chairs. Tutaj trzeba zaznaczyć, że dużym zainteresowaniem cieszyło się nasze „różowe stanowisko” z ACTINA PINK, na którym mogliście pograć w Tomb Raidera… chyba musimy je częściej ze sobą zabierać! Również wielkie podziękowania dla naszych przyjaciół z GOG.com oraz Bethesda Polska, dzięki którym mogliście powrócić do starych, dobrych czasów m.in. z Heroes of Might and Magic III lub spróbować swych sił w nowych przygodach DOOM Slayera w DOOM: The Dark Ages.